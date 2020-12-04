Департамент здоровья: в Ида-Вирумаа занятые в сфере промышленности не могут работать удаленно

«А всем тем учреждениям, у которых есть возможность работать удаленно, следует применить такой принцип», - сказала Маарье Муузикус.

«Тут ничего не поделаешь - если мы хотим взять распространение вируса под контроль, то от чего-то нужно отказываться. Естественно, что взрослым надо ходить на работу, детям - в школу или детский сад», - отметила Муузикус, добавив, что первое, что можно ограничить - это образование по интересам и проведение досуга.