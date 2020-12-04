Департамент здоровья: в Ида-Вирумаа занятые в сфере промышленности не могут работать удаленно

В контексте распространения коронавируса особенностью Ида-Вируского уезда является то, что многие его жители заняты в сфере промышленности и не имеют возможности работать дистанционно, заявила руководитель отделения Департамента здоровья в Ида-Вирумаа Маарье Муузикус.
По ее словам, единственной возможностью замедлить распространение коронавируса в Ида-Вирумаа станет полное ограничение физических контактов, передает Rus.ERR.
«А всем тем учреждениям, у которых есть возможность работать удаленно, следует применить такой принцип», - сказала Маарье Муузикус.
«Тут ничего не поделаешь - если мы хотим взять распространение вируса под контроль, то от чего-то нужно отказываться. Естественно, что взрослым надо ходить на работу, детям - в школу или детский сад», - отметила Муузикус, добавив, что первое, что можно ограничить - это образование по интересам и проведение досуга.