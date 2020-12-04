Клубы НХЛ готовы играть под открытым небом ради допуска болельщиков на трибуны

По информации журналиста телеканала Пьера ЛеБрюна, в случае разрешения местных органов здравоохранения под открытым небом готовы играть "Питтсбург Пингвинз", "Бостон Брюинз", "Каролина Харрикейнз", "Даллас Старз", "Нэшвилл Предаторз" и "Лос-Анджелес Кингз".

Еще некоторое количество американских клубов пока не готовы дать определенный ответ.

ЛеБрюн отмечает, что ни одна из семи канадских команд не рассматривает этот вариант, поскольку действующие на данный момент в стране законодательные ограничения в области общественного здравоохранения делают проведение игр на открытом воздухе практически невозможным.

Further to what @FriedgeHNIC reported, there's at least a half dozen NHL teams looking to host multiple outdoor games this season. Here's my piece detailing what's being looked at in places like Pittsburgh, L.A., Nashville, Carolina, Boston, Dallas...https://t.co/rENdsvU1pD — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 3, 2020

Ранее НХЛ перенесла на неопределенный срок "Зимнюю классику", которая должна была пройти 1 января на открытом воздухе.