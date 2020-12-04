Пт, 4.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Клубы НХЛ готовы играть под открытым небом ради допуска болельщиков на трибуны

Хоккей.

ФОТО: Jason Franson/AP

Некоторые клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) изучают возможность проведения в предстоящем сезона матчей регулярного чемпионата на открытом воздухе для допуска болельщиков на стадионы, сообщает Newsru со ссылкой на телеканал TSN.

По информации журналиста телеканала Пьера ЛеБрюна, в случае разрешения местных органов здравоохранения под открытым небом готовы играть "Питтсбург Пингвинз", "Бостон Брюинз", "Каролина Харрикейнз", "Даллас Старз", "Нэшвилл Предаторз" и "Лос-Анджелес Кингз".

Еще некоторое количество американских клубов пока не готовы дать определенный ответ.

ЛеБрюн отмечает, что ни одна из семи канадских команд не рассматривает этот вариант, поскольку действующие на данный момент в стране законодательные ограничения в области общественного здравоохранения делают проведение игр на открытом воздухе практически невозможным.

Ранее НХЛ перенесла на неопределенный срок "Зимнюю классику", которая должна была пройти 1 января на открытом воздухе.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/20 был прерван досрочно из-за коронавируса. Матчи плей-офф проводились в "пузырях" в Эдмонтоне и Торонто. Старт нового сезона НХЛ запланирован на 1 января.

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