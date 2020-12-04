Возле «Котла культуры» будет снесено несколько ветхих зданий

«Старые здания полностью амортизированы и непригодны для использования, они не представляют архитектурной ценности. Демонтаж разрушающихся зданий сделает окрестности более привлекательными как для гостей «Котла культуры», так и для прогуливающихся в этом районе горожан. Откроются новые возможности для развития местности», - сказала Вырк.

Будут снесены здания по адресам Каласадама, 6 и Румби, T6, где располагались мастерские и склады. По адресу Румби, 3 будут демонтированы два склада и гараж. Решение о сносе не затрагивает здание, находящееся в распоряжении Эстонского музея современного искусства.

Расположенные на участке по адресу Пыхья-пст, 35 здания находятся в распоряжении Таллиннского департамента культуры с 2010 года. Частично утвержденной Таллиннским горсобранием детальной планировкой пространства между «Котлом культуры», Горхоллом и морем предусмотрено скорейшее приведение территории по адресу Пыхья-пст, 35 в порядок и снос находящихся там опасных и непригодных для эксплуатации зданий.

Выполнение условий признания непригодности зданий и принятия решения об их сносе проконтролировала комиссия, созванная Таллиннским департаментом культуры. Демонтаж зданий организует Таллиннский департамент городского имущества.

Проект, надзор собственника и демонтаж зданий обойдутся приблизительно в 187 500 евро. Помимо этого, на объекте нужно будет ликвидировать загрязнение, стоимость этих работ составит, предположительно, 292 500 евро.