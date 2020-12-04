Госсуд отменил ограничения на освещение процесса по делу о коррупции в Tallinna Sadam

Харьюский уездный суд в своем постановлении от 6 марта 2019 года обязал всех присутствующих в зале суда по уголовному делу бывших руководителей Tallinna Sadam в интересах правосудия не обнародовать показания выступающих в суде, в том числе, и свидетелей, до конца судебного расследования.

Это постановление оспорил представитель присутствовавшей в зале суда журналистки, корреспондента газеты Eesti Päevaleht Анн-Мари Нерги, присяжный адвокат Оливер Няэс, который ходатайствовал об отмене обязательства держать в тайне записи из зала суда. По оценке адвоката, уездный суд необоснованно и непропорционально ограничил свободу слова и прессы, которые в Эстонии гарантирует Конституция.

Уездный суд объяснил, что публикующиеся в прессе высказывания свидетелей в ходе судебного процесса могут повлиять на показания тех лиц, которым еще предстоит выступить в суде по данному делу.