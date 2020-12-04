Юри Ратас уходит в самоизоляцию

«Я только что получил сообщение о том, что встречался по работе в среду, вечером 2 декабря, с человеком, который сегодня узнал, что является ковид-позитивным», - написал Юри Ратас в соцсетях.
Он также объявил, что сразу после получения сообщения пообщался с Департаментом здоровья и ему подтвердили, что он является близко контактным. «Я выполню все данные департаментом указания», - добавил он.
«Я немедленно прерву визит в Ида-Вирумаа и поеду тестироваться, чтобы убедиться, что мои сегодняшние встречи не были опасными для других. После этого я останусь в изоляции и выполню все указания Департамента здоровья», - добавил Ратас.