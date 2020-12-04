Пт, 4.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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Юри Ратас уходит в самоизоляцию

Peaminister Jüri Ratas Ida-Virumaal.

ФОТО: Tairo Lutter

«Я только что получил сообщение о том, что встречался по работе в среду, вечером 2 декабря, с человеком, который сегодня узнал, что является ковид-позитивным», - написал Юри Ратас в соцсетях.

Он также объявил, что сразу после получения сообщения пообщался с Департаментом здоровья и ему подтвердили, что он является близко контактным. «Я выполню все данные департаментом указания», - добавил он.

«Я немедленно прерву визит в Ида-Вирумаа и поеду тестироваться, чтобы убедиться, что мои сегодняшние встречи не были опасными для других. После этого я останусь в изоляции и выполню все указания Департамента здоровья», - добавил Ратас.

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