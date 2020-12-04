В этом году ко второй пенсионной ступени добровольно присоединилось более 2000 человек

«В этом году крайний срок подачи заявки на присоединение ко второй пенсионной ступени на добровольной основе был в ноябре. Поэтому предприятия должны в декабре проверить, есть ли у них новые сотрудники, у которых придется удерживать с нового года налог», - сказала начальник отдела страховой политики Министерства финансов Сийри Тынисте.

Бухгалтеры предприятий могут сделать такой запрос в Пенсионный центр в декабре. Выплаты из второй ступени за счет социального налога временно приостановлены с 1 июля 2020 года до конца августа 2021 года для всех, кто присоединился ко второй ступени.

Добровольно присоединиться ко второй ступени в декабре этого года невозможно. Эта возможность будет снова доступна всем желающим с 1 января 2021 года.