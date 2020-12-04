В этом году ко второй пенсионной ступени добровольно присоединилось более 2000 человек

В этом году люди, родившиеся между в период с 1970 по 1982 год, могли присоединиться ко второй ступени добровольно. Этой возможностью воспользовались 2124 человека.
«В этом году крайний срок подачи заявки на присоединение ко второй пенсионной ступени на добровольной основе был в ноябре. Поэтому предприятия должны в декабре проверить, есть ли у них новые сотрудники, у которых придется удерживать с нового года налог», - сказала начальник отдела страховой политики Министерства финансов Сийри Тынисте.
Бухгалтеры предприятий могут сделать такой запрос в Пенсионный центр в декабре. Выплаты из второй ступени за счет социального налога временно приостановлены с 1 июля 2020 года до конца августа 2021 года для всех, кто присоединился ко второй ступени.
Добровольно присоединиться ко второй ступени в декабре этого года невозможно. Эта возможность будет снова доступна всем желающим с 1 января 2021 года.
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