В Китае начали испытывать полностью беспилотные машины

Пока что в эксперименте участвуют 25 беспилотников, созданных на базе минивэнов Chrysler Pacifica и оборудованных лидарами, радарами и камерами. В перспективе их планируется использовать в качестве такси, но пока автомобили испытывают без пассажиров. При этом несколько месяцев назад AutoX стала третьей компанией после Waymo и Nuro, получившей разрешение испытывать беспилотные автомобили без водителей на дорогах штата Калифорния. В Китае стартап стал первым в таких испытаниях.

Небольшой ролик демонстрирует возможности беспилотников AutoX и показывает, как автомобили могут быть использованы в качестве такси и курьеров для доставки небольших грузов.

Компания уже давно испытывает беспилотники на дорогах: за последние годы 100 автомобилей AutoX проехали "миллионы миль". Отказ от водителей и операторов знаменует еще один шаг на пути к полноценному запуску беспилотных машин на дорогах общего пользования. Аналогичные проекты реализует ряд других китайских компаний, включая Deeproute.ai, Pony.ai, WeRide, Momenta и Baidu.

Напомним, в августе компания "Яндекс" запустила регулярное тестирование беспилотных автомобилей без водителей в городе Энн-Арбор (штат Мичиган).