Триста миллионов евро поддержки: ходовой бизнес, интерес к которому в Эстонии только растет

Интерес инвесторов к эстонским стартапам нисколько не уменьшился, более того, в этом году у очень многих людей появилась возможность заключить более выгодные сделки, чем раньше, пишет Postimees.
Основатель и генеральный директор краудфандинговой платформы для финансирования стартапов Funderbeam Кайди Руусалепп признала, что пандемия неизбежно наложила свой отпечаток на планы расширения и финансирования растущих компаний. «Некоторым удалось ускорить рост в этой запутанной ситуации, а другим потребовалось немного больше времени, чтобы приспособиться к изменениям», - сказала Руусалепп.
По ее словам, компании по-прежнему хотят денег, но многие фирмы отказались от планов финансирования до конца этого года. Об этом также свидетельствует оживленная активность на балтийских биржах, куда в ноябрев вышли целых две эстонские компании - Saunum и Imepilt.
По словам Руусалепп, интерес инвесторов не угас. «Например, предложения Barking и Chaga Health были заполнены менее чем за две недели», - привела она весенний примеры из весны.
Funderbeam также внесла изменения в свой бизнес. Кроме того, таблица Startup Estonia показывает, что в этом году эстонские компании привлекли примерно такую же сумму денег, как и в прошлом году, и ожидается еще больше, то есть около 300 миллионов евро.
Самыми громкими сделками года были продажа паев Bolt, Transferwise и Pipedrive, но и более мелким игрокам удается успешно привлечь деньги. Совсем недавно было объявлено, что стартап Salv по борьбе с отмыванием денег и Planet42, предлагающий автокредиты в Африке, получили 1,5 и 10 миллионов евро соответственно. В то же время на платформах софинансирования фирмы часто достигают своей минимальной цели, но не достигают максимума.
Повседневная жизнь стартап-инвестора: не совсем лотерея
Хотя все до сих пор помнят случай с Pipedrive, когда крупный фонд купил контрольный пакет и в одночасье сделал сотрудников-инвесторов миллионерами, повседневная жизнь стартап-инвестора намного прозаичнее. Вообще говоря, есть два способа инвестировать в стартапы.
Первый способ - инвестировать небольшие суммы на краудфандинговой платформе вроде Fundwise или Funderbeam. Именно небольшая сумма является плюсом этого способа, но недостаток в том, что вы получаете свою прибыль, только когда фирма сама начинает привлекать средства, и даже после этого инвестор не обладает особым правом голоса в деятельности фирмы. «Купить лотерейный билет и молиться», - шутливо охарактеризовал этот способ Лев Долгачев, член правления Estban.
Другой вариант - стать так называемым классическим бизнес-ангелом, который вкладывает в компанию большие суммы и может вмешиваться в дела компании. Часто эти инвесторы также переходят в совет компании.
Член правления эстонской сети бизнес-ангелов EstBan Лев Долгачев сказал, что ему не попадался ни один эстонский единорог, но, конечно, он надеется, что это произойдет в будущем. «Но это не самоцель. Конечно, я надеюсь заработать на инвестициях, это не благотворительность. Если бы я не надеялся заработать, я был бы филантропом, а не инвестором. Но если бы я в течение десяти лет зарабатывал в среднем от семи до восьми процентов годовой прибыли, что близко к доходности индексных фондов, я был бы удовлетворен», - сказал Долгачев.
Он подчеркивает, что инвестиции в стартапы - это не выигрышный билет Bingoloto. «Ходят слухи о 20-30-процентной доходности, но я общался со многими управляющими венчурных фондов, и нигде такой доходности не наблюдается», - сказал инвестор. Утверждение о том, что 90 процентов инвестиций в стартапы терпят неудачу, в целом верно, сказал он. Самому ему пока не приходилось списывать ни одну из своих компаний.
"Интересно, что в Эстонии процент провалов намного ниже. У меня нет серьезных неудач - вначале из-за неопытности проваливались попытки, и действительно, из вложенных денег пропало 20-30 процентов и, возможно, 40 процентов компаний", - сказал Мадис Мюйр, который инвестировал в стартапы в течение нескольких лет.
«Опять же, это не ощущается в портфеле, потому что первоначальный вложенный капитал, около 225 000 – 250 000 евро, к настоящему времени вырос примерно до двух миллионов, и я жил на это все время».
Хотя риск высок и расход времени велик, мужчины считают инвестирование в стартапы своим стилем жизни. «Мне сейчас 45 лет, и я не так молод, как большинство основателей стартапов. Работа с ними позволяет идти в ногу с мировыми делами», - сказал Долгачев, который считает себя реалистом и также любит атмосферу оптимизма, царящую в стартап-компаниях - иначе, по его мнению, делать эту работу и нельзя.
У Долгачева почти 20 стартапов, но хорошим числом он считает сотню. В этом году он совершил меньше сделок, чем раньше, отчасти из-за коронавируса, но также отчасти потому, что выбирал с большей осторожностью - например, он долго думал, стоит ли инвестировать в стартап-компанию, которая занималась организацией мероприятий. «Весной, когда возникли опасения в связи с коронавирусом, казалось, что многие, в том числе и в Estban, на всякий случай остались в выжидательной позиции, но к концу лета ситуация восстановилась», - сказал Долгачев.
Так получилось, что благодаря коронавирусу инвесторы имели возможность получить инвестиционные паи на более выгодных условиях, чем стартапы, если они оказались в тяжелом финансовом положении. К концу лета, однако, страх прошел, и сделки возобновились. Оба инвестора, однако, говорят, что руководители фирм должны сами проявлять активность, поскольку под лежачий камень вода не течет
По словам Долгачева, самые успешные компании - это те, кто, получив одно финансирование, уже готовит следующее. То же самое и с инвесторами - Мюйр отметил, что он получал инвестиции за счет хакатлонов, коворкингов, акселераторов, а также напрямую обращаясь к компаниям.
От обмана до досрочного выхода на пенсию
Оба инвестора верят в стартап-бизнеси рекомендуют другим, но с несколькими особыми оговорками. «Если вы думаете, что сможете быстро заработать на этом много денег, ради бога, не вкладывайте туда свои деньги», - предостерег Долгачев.
Вероятность потерять свои вложения огромна. Кроме того, это занятие требует времени. Сам Долгачев предпочитает отдавать деньги местным компаниям, которые занимаются экологическими проблемами или которыми руководят женщины. И еще он смотрит, чтобы фирма занималась реальной проблемой, а метод ее решения был честным.
"Я сам видел - чаще по тем основателям, которые приехали из-за границы, - что компания устанавливает вместе со своим приложением какое-то другое программное обеспечение, о котором пользователь понятия не имеет - мне это не нравится", - сказал он.
Мюйр относится к инвестированию прозаически. Он рекомендует делать первые вложения небольшими суммами - чтобы меньше тратилось "школьных денег" - так инвесторы называют первые вложения, по незнанию ушедшие в трубу. Когда ваша квалификация повысилась, почасовая оплата установилась, а окупаемость инвестиций растет, вы уже можете более свободно увеличивать суммы.
«Многие сегодня так и делают, беря регулярные более длительные отпуска или работая три-четыре дня в неделю», - сказал Мюйр.
Сколько денег нужно инвестировать в стартапы?
Если вы вкладываете деньги, например, через Funderbeam и Fundwise, вы можете вложить и несколько сотен евро в одну компанию. Когда классические бизнес-ангелы вкладывают деньги в компанию, цена одной инвестиции начинается от 5 000 - 10 000 евро. «Звездные основатели и представители богатой верхушки Äripäev вкладывают и больше», - подтвердил Лев Долгачев.