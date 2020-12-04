Триста миллионов евро поддержки: ходовой бизнес, интерес к которому в Эстонии только растет

Он подчеркивает, что инвестиции в стартапы - это не выигрышный билет Bingoloto. «Ходят слухи о 20-30-процентной доходности, но я общался со многими управляющими венчурных фондов, и нигде такой доходности не наблюдается», - сказал инвестор. Утверждение о том, что 90 процентов инвестиций в стартапы терпят неудачу, в целом верно, сказал он. Самому ему пока не приходилось списывать ни одну из своих компаний.

"Интересно, что в Эстонии процент провалов намного ниже. У меня нет серьезных неудач - вначале из-за неопытности проваливались попытки, и действительно, из вложенных денег пропало 20-30 процентов и, возможно, 40 процентов компаний", - сказал Мадис Мюйр, который инвестировал в стартапы в течение нескольких лет.

«Опять же, это не ощущается в портфеле, потому что первоначальный вложенный капитал, около 225 000 – 250 000 евро, к настоящему времени вырос примерно до двух миллионов, и я жил на это все время».

Сделки стартапов в 2020 году. ФОТО: Pm

Хотя риск высок и расход времени велик, мужчины считают инвестирование в стартапы своим стилем жизни. «Мне сейчас 45 лет, и я не так молод, как большинство основателей стартапов. Работа с ними позволяет идти в ногу с мировыми делами», - сказал Долгачев, который считает себя реалистом и также любит атмосферу оптимизма, царящую в стартап-компаниях - иначе, по его мнению, делать эту работу и нельзя.

У Долгачева почти 20 стартапов, но хорошим числом он считает сотню. В этом году он совершил меньше сделок, чем раньше, отчасти из-за коронавируса, но также отчасти потому, что выбирал с большей осторожностью - например, он долго думал, стоит ли инвестировать в стартап-компанию, которая занималась организацией мероприятий. «Весной, когда возникли опасения в связи с коронавирусом, казалось, что многие, в том числе и в Estban, на всякий случай остались в выжидательной позиции, но к концу лета ситуация восстановилась», - сказал Долгачев.

Так получилось, что благодаря коронавирусу инвесторы имели возможность получить инвестиционные паи на более выгодных условиях, чем стартапы, если они оказались в тяжелом финансовом положении. К концу лета, однако, страх прошел, и сделки возобновились. Оба инвестора, однако, говорят, что руководители фирм должны сами проявлять активность, поскольку под лежачий камень вода не течет

По словам Долгачева, самые успешные компании - это те, кто, получив одно финансирование, уже готовит следующее. То же самое и с инвесторами - Мюйр отметил, что он получал инвестиции за счет хакатлонов, коворкингов, акселераторов, а также напрямую обращаясь к компаниям.

От обмана до досрочного выхода на пенсию

Оба инвестора верят в стартап-бизнеси рекомендуют другим, но с несколькими особыми оговорками. «Если вы думаете, что сможете быстро заработать на этом много денег, ради бога, не вкладывайте туда свои деньги», - предостерег Долгачев.

Вероятность потерять свои вложения огромна. Кроме того, это занятие требует времени. Сам Долгачев предпочитает отдавать деньги местным компаниям, которые занимаются экологическими проблемами или которыми руководят женщины. И еще он смотрит, чтобы фирма занималась реальной проблемой, а метод ее решения был честным.

"Я сам видел - чаще по тем основателям, которые приехали из-за границы, - что компания устанавливает вместе со своим приложением какое-то другое программное обеспечение, о котором пользователь понятия не имеет - мне это не нравится", - сказал он.

Мюйр относится к инвестированию прозаически. Он рекомендует делать первые вложения небольшими суммами - чтобы меньше тратилось "школьных денег" - так инвесторы называют первые вложения, по незнанию ушедшие в трубу. Когда ваша квалификация повысилась, почасовая оплата установилась, а окупаемость инвестиций растет, вы уже можете более свободно увеличивать суммы.

«Многие сегодня так и делают, беря регулярные более длительные отпуска или работая три-четыре дня в неделю», - сказал Мюйр.