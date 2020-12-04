Исследование: для половины жителей Эстонии нехватка денег является повседневным источником стресса

Помимо нехватки денег, почти такими же источниками стресса являются работа (45%) и здоровье (41%), а отношения (27%) и семья (20%) являются для людей меньшим источником стресса.

«Думать о деньгах и следить за своим денежным поведением – это нормально, но если мысли о деньгах становятся настолько навязчивыми, что превращаются в источник стресса, это может повлиять как на психическое, так и на физическое здоровье, а также на близкие отношения», – сказала руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.

Более трети респондентов (37%) беспокоятся о своих финансах несколько раз в неделю, почти четверть (26%) – пару раз в месяц, а десятая часть (12%) никогда не беспокоится о деньгах. Собственное финансовое положение и финансовое положение своей семьи чаще волнует людей в возрасте 18–39 лет. Люди с нетто-зарплатой до 550 евро, часто беспокоятся о финансовом положении своей семьи несколько раз в неделю, а многие даже ежедневно. Люди в возрасте 60-74 лет меньше беспокоятся о семейных финансах.

37% респондентов заявили, что опасения за своё собственное финансовое положение и финансовое положение своей семьи отрицательно сказываются на их здоровье. 23% считают, что финансовые вопросы плохо сказываются на их близких отношениях, а 12% считают, что финансовые проблемы влияют на продуктивность их работы.

"Треть людей склонна безрассудно тратить деньги в условиях финансового стресса. Более молодые люди или респонденты с низкими доходами, как правило, делают это чаще, чем в среднем. Также они с большей вероятностью будут чувствовать себя виноватыми из-за того, что тратят деньги на ненужные вещи. Чтобы выйти из порочного круга, важно постоянно планировать свой бюджет и ходить в магазин со списком покупок, который помогает избежать эмоциональных покупок», – пояснила Мари-Лийс Яэгер.

«Если человек хочет изменить своё поведение в отношении денег, это возможно, но для этого требуются усилия», – сказал на презентации результатов исследования Яан Ару, который занимается изучением мозга.

Почти треть (31%) респондентов удовлетворена своим материальным положением. В то же время почти треть (32%) респондентов живут от зарплаты до зарплаты и постоянно беспокоятся о повседневных расходах, а 7% респондентов трудно прожить на ежемесячные доходы. Одна десятая (11%) респондентов признают, что в настоящее время у них имеется чрезмерная задолженность.

Исследование показало, что более половины людей открыто говорят о своих финансах с партнёром или супругой. Молодые люди чаще склонны рассказывать о своих финансах друзьям.

21% респондентов не имеют финансовых обязательств, 42% имеют кредитную карточку, 31% имеют жилищный кредит, 23% имеют автолизинг или ссуду, 13% имеют малый кредит и 11% занимают деньги у друзей или родственников.

Исследование было проведено компанией Norstat в сентябре по заказу Института финансов Swedbank. В исследовании приняли участие 1104 человека в возрасте от 18 до 74 лет.