Исследование: для половины жителей Эстонии нехватка денег является повседневным источником стресса

Как показало исследование, проведенное компанией Norstat по заказу Института финансов Swedbank, для жителей Эстонии отсутствие денег считается самым большим источником стресса.
Помимо нехватки денег, почти такими же источниками стресса являются работа (45%) и здоровье (41%), а отношения (27%) и семья (20%) являются для людей меньшим источником стресса.
«Думать о деньгах и следить за своим денежным поведением – это нормально, но если мысли о деньгах становятся настолько навязчивыми, что превращаются в источник стресса, это может повлиять как на психическое, так и на физическое здоровье, а также на близкие отношения», – сказала руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.
Более трети респондентов (37%) беспокоятся о своих финансах несколько раз в неделю, почти четверть (26%) – пару раз в месяц, а десятая часть (12%) никогда не беспокоится о деньгах. Собственное финансовое положение и финансовое положение своей семьи чаще волнует людей в возрасте 18–39 лет. Люди с нетто-зарплатой до 550 евро, часто беспокоятся о финансовом положении своей семьи несколько раз в неделю, а многие даже ежедневно. Люди в возрасте 60-74 лет меньше беспокоятся о семейных финансах.
37% респондентов заявили, что опасения за своё собственное финансовое положение и финансовое положение своей семьи отрицательно сказываются на их здоровье. 23% считают, что финансовые вопросы плохо сказываются на их близких отношениях, а 12% считают, что финансовые проблемы влияют на продуктивность их работы.
"Треть людей склонна безрассудно тратить деньги в условиях финансового стресса. Более молодые люди или респонденты с низкими доходами, как правило, делают это чаще, чем в среднем. Также они с большей вероятностью будут чувствовать себя виноватыми из-за того, что тратят деньги на ненужные вещи. Чтобы выйти из порочного круга, важно постоянно планировать свой бюджет и ходить в магазин со списком покупок, который помогает избежать эмоциональных покупок», – пояснила Мари-Лийс Яэгер.
«Если человек хочет изменить своё поведение в отношении денег, это возможно, но для этого требуются усилия», – сказал на презентации результатов исследования Яан Ару, который занимается изучением мозга.
Почти треть (31%) респондентов удовлетворена своим материальным положением. В то же время почти треть (32%) респондентов живут от зарплаты до зарплаты и постоянно беспокоятся о повседневных расходах, а 7% респондентов трудно прожить на ежемесячные доходы. Одна десятая (11%) респондентов признают, что в настоящее время у них имеется чрезмерная задолженность.
Исследование показало, что более половины людей открыто говорят о своих финансах с партнёром или супругой. Молодые люди чаще склонны рассказывать о своих финансах друзьям.
21% респондентов не имеют финансовых обязательств, 42% имеют кредитную карточку, 31% имеют жилищный кредит, 23% имеют автолизинг или ссуду, 13% имеют малый кредит и 11% занимают деньги у друзей или родственников.
Исследование было проведено компанией Norstat в сентябре по заказу Института финансов Swedbank. В исследовании приняли участие 1104 человека в возрасте от 18 до 74 лет.
Институт финансов Swedbank был основан в 2010 году с целью поддержки людей в принятии экономических решений, обмена знаниями об управлении финансами и содействия повышению финансовой грамотности в Эстонии.