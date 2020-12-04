Кто в теремочке живет? ⟩ В Пыхья-Таллинне обнаружили десяток открытых для доступа пустующих зданий

Зимой тема заброшенных зданий становится особенно актуальной. «Из-за холодов в пустующих зданиях собираются асоциалы и бездомные. Часто там разводят костры, что опасно как для находящихся в здании людей, так и для соседних строений. Также в заброшенных домах собираются дети, которые используют их как условия для экстремальных игр, фотографирования и рисования граффити», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он подчеркнул, что владельцы таких строений обязаны преградить третьим лицам вход на территорию, ведь в этих зданиях есть опасность обвала и возгорания.