Кто в теремочке живет? ⟩ В Пыхья-Таллинне обнаружили десяток открытых для доступа пустующих зданий

Управа Пыхья-Таллинна и муниципальная полиция провели контроль пустующих зданий. В ходе проверки выяснилось, что почти во всех зданиях окна и двери заколочены, либо строения обнесены забором.
Зимой тема заброшенных зданий становится особенно актуальной. «Из-за холодов в пустующих зданиях собираются асоциалы и бездомные. Часто там разводят костры, что опасно как для находящихся в здании людей, так и для соседних строений. Также в заброшенных домах собираются дети, которые используют их как условия для экстремальных игр, фотографирования и рисования граффити», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он подчеркнул, что владельцы таких строений обязаны преградить третьим лицам вход на территорию, ведь в этих зданиях есть опасность обвала и возгорания.
В ходе проверки было обнаружено около 10 заброшенных зданий, к которым был свободный доступ для третьих лиц. «Муниципальная полиция связалась с владельцами этих домов и попросила закрыть к ним доступ», - сказал главный инспектор Мупо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов.