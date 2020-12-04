Пт, 4.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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  • В Пыхья-Таллинне обнаружили десяток открытых для доступа пустующих зданий
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Кто в теремочке живет? ⟩ В Пыхья-Таллинне обнаружили десяток открытых для доступа пустующих зданий

Заброшенный дом. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Управа Пыхья-Таллинна и муниципальная полиция провели контроль пустующих зданий. В ходе проверки выяснилось, что почти во всех зданиях окна и двери заколочены, либо строения обнесены забором.

Зимой тема заброшенных зданий становится особенно актуальной. «Из-за холодов в пустующих зданиях собираются асоциалы и бездомные. Часто там разводят костры, что опасно как для находящихся в здании людей, так и для соседних строений. Также в заброшенных домах собираются дети, которые используют их как условия для экстремальных игр, фотографирования и рисования граффити», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он подчеркнул, что владельцы таких строений обязаны преградить третьим лицам вход на территорию, ведь в этих зданиях есть опасность обвала и возгорания.

В ходе проверки было обнаружено около 10 заброшенных зданий, к которым был свободный доступ для третьих лиц. «Муниципальная полиция связалась с владельцами этих домов и попросила закрыть к ним доступ», - сказал главный инспектор Мупо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов.

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