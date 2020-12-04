В Ласнамяэ начинается конкурс самых красивых рождественских окон

«В преддверии самых главных зимних праздников хочется видеть больше света как в своих домах, так и на улицах города. Постепенно к встрече Нового года световыми гирляндами, яркими инсталляциями и мерцающими рождественскими елками украшается Ласнамяэ. Поскольку новогоднее оформление района преображает не только его внешний вид, но и влияет на настроение людей, мы обращаемся ко всем жителям Ласнамяэ, особенно проживающим на нижних этажах многоквартирных домов, с просьбой оформить праздничной световой иллюминацией окна своих квартир. Это поможет создать праздничную атмосферу не только для себя, но для людей, идущих домой, бегущим по делам или просто проходящим по улице», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.