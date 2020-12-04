Власти Италии ужесточают карантинные меры

С 21 декабря по 6 января в стране будет запрещено свободное передвижение между областями, а на Рождество и Новый год - между городами. Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте, предупредив о том, что уже в январе ожидается третья волна коронавируса.
Министерским декретом на всей территории Италии также продлевается действие комендантского часа с 22 часов вечера до 5 часов утра, однако 1 января он будет действовать до 7 часов утра. До 6 января закрываются все горнолыжные структуры. Гостиницы будут работать на всей территории страны, но 31 декабря рестораны в них закроются в 18 часов.