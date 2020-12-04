В Турции задержали журналистов НТВ

«Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi - пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась», - говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Там отмечается, что в 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: «Нас почему-то до сих пор держат».

«Больше на связь они не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали», - уточнили в пресс-службе.