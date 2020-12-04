В Турции задержали журналистов НТВ

Телеканал НТВ сообщает о задержании сотрудников программы «Центральное телевидение» в Турции. Связи с журналистами нет, пишет «Интерфакс».
«Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi - пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась», - говорится в сообщении пресс-службы НТВ.
Там отмечается, что в 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: «Нас почему-то до сих пор держат».
«Больше на связь они не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали», - уточнили в пресс-службе.
«Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан», - сообщили в пресс-службе.