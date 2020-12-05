От редакции ⟩ Куда поехала крыша и есть ли жизнь на Марсе?

Выделенные правящими партиями так называемые крышевые деньги как бы прозрачно намекают: когда все летит к чертовой матери, надеяться приходится только на божью помощь. Иначе почему бы политики выделяли деньги, изначально предусмотренные на региональное развитие, именно на «сектор веры»?
Одним только лютеранским приходам коалиционные партии выделили 665 000 евро, еще 93 000 - православным приходам Московского патриархата, 50 000 – совету церквей на развитие христианских СМИ и так далее по мелочи. Впрочем, все это меркнет рядом с щедрым пожертвованием НКО Elu Marss, прославившемуся агитацией против абортов и получившему на свою, видимо, богоугодную деятельность 141 000 евро. К последней сумме следует прибавить еще 30 000 евро, которые достанутся противникам абортов благодаря отказу НКО Ungern Khaan, созданного членами молодежной организации EKRE «Синее пробуждение» и названного в честь известного антисемита.
Разумеется, в списке есть и те статьи расходов, которые не вызывают вопросов (да и финансирование церкви само по себе не зазорно), но по какой-то причине выделяемые на них суммы не идут ни в какое сравнение с тем, что достанется топ-получателям. Верхушка списка дает вполне четкое представление не только о качестве и приоритетах нынешней власти, но и о качестве ее электората. Когда летом Юри Ратас устроил в Ботаническом саду торжественное празднование победы над коронавирусом, пригласив туда не только медиков и предпринимателей, но и позвав на сцену представителя церкви, это прозвучало диссонансом. Но, видимо, это та система ценностей, в которой существует премьер-министр и его избиратели, и она консервативна.
На этом фоне обещание «пока Ратас в правительстве, запрета абортов не будет» звучит, конечно, особенно трогательно: как будто при каком-то другом правительстве этот вопрос вообще мог бы серьезно стоять на повестке дня… Молодые эстонцы уже обещают в случае чего голосовать ногами – перспектива связать свою жизнь со страной, ментально застрявшей где-то в позапрошлом веке, не из заманчивых. Немногие их оставшихся, видимо, будут пилить очередной бюджет и жизнеутверждающе маршировать с факелами, пока что-нибудь случайно не подожгут. А большинство будет наблюдать и молиться – чтобы пронесло. С просроченных консервов так обычно и бывает.