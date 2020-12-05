От редакции ⟩ Куда поехала крыша и есть ли жизнь на Марсе?

Одним только лютеранским приходам коалиционные партии выделили 665 000 евро, еще 93 000 - православным приходам Московского патриархата, 50 000 – совету церквей на развитие христианских СМИ и так далее по мелочи. Впрочем, все это меркнет рядом с щедрым пожертвованием НКО Elu Marss, прославившемуся агитацией против абортов и получившему на свою, видимо, богоугодную деятельность 141 000 евро. К последней сумме следует прибавить еще 30 000 евро, которые достанутся противникам абортов благодаря отказу НКО Ungern Khaan, созданного членами молодежной организации EKRE «Синее пробуждение» и названного в честь известного антисемита.

Разумеется, в списке есть и те статьи расходов, которые не вызывают вопросов (да и финансирование церкви само по себе не зазорно), но по какой-то причине выделяемые на них суммы не идут ни в какое сравнение с тем, что достанется топ-получателям. Верхушка списка дает вполне четкое представление не только о качестве и приоритетах нынешней власти, но и о качестве ее электората. Когда летом Юри Ратас устроил в Ботаническом саду торжественное празднование победы над коронавирусом, пригласив туда не только медиков и предпринимателей, но и позвав на сцену представителя церкви, это прозвучало диссонансом. Но, видимо, это та система ценностей, в которой существует премьер-министр и его избиратели, и она консервативна.