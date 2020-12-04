Медики обратились к пациентам: будьте готовы к звонку из больницы

«Очень жаль, когда пациент не отвечает на звонок и не получает важную для него информацию о времени проведения консультации. Мы просим людей быть готовыми к тому, что им позвонят из больницы и что звонок поступит с незнакомого номера. Если пациент забронировал прием где-либо, ему надо быть готовым к тому, что с ним созвонятся, - пояснила в переданном BNS пресс-релизе руководитель службы работы с клиентами Леа Карик. - Это серьезная проблема, люди не отвечают на звонки и с ними не удается договориться о времени консультации».

С весны этого года Больничная касса предоставляет возможность пациентам врачей-специалистов получать медуслуги дистанционным способом, на протяжении всего периода с клиентами работают также медсестры, терапевты, физиотерапевты, логопеды и психологи.

Дистанционный прием — это амбулаторный прием, происходящий без непосредственного контакта, с использованием безопасных каналов с применением инфотехнологий. Вопрос о возможности проведения такой консультации и ее пригодности пациенту решает лечащий врач или врач, проводящий консультацию. Пациент при этом экономит время и избавляется от риска инфицироваться.

Карик пояснила, что проведения такой бесконтактной консультации сначала надо созвониться с пациентом и договориться о ее времени.

Для успешной подготовки к дистанционному приему важно, чтобы были обновлены и контактные данные пациента — его телефонный номер, адрес электронной почты.

«Пациентам следует внимательно читать присылаемые им СМС-сообщения — приглашают ли их прийти на прием в поликлинику или подготовиться к дистанционному приему. Важно, чтобы человек не отправился на прием в поликлинику, хотя ему назначен дистанционный прием. О проведении дистанционного приема всегда надо договариваться заранее: на предыдущем приеме или по телефону, добавила Карик.

С середины июля до середины ноября медики Ида-Таллиннской центральной больницы провели более 11 000 дистанционных приемов, что составило 8,7% всех амбулаторных приемов. Дистанционные приемы у врачей-специалистов за этот период составили 79%.