Брови недели, или "Я чихнул, я ухожу"

Эта неделя была примечательна тем, что в течение как минимум трех дней показатель новых случаев коронавируса поднимался в Эстонии до пугающих отметок - 470, 450 и 524 человек в сутки. Причем - несмотря на введенные на прошлой неделе требования ношения масок в общественных местах.

Страна, затаив дыхание, ждала от правительства и возглавляющего его Юри Ратаса дальнейших шагов. Так называемый второй локдаун, как мы знаем, ввели к настоящему времени многие страны Европы, да и мира в целом, и хотя, безусловно, мало кого обрадовала бы такая перспектива, выбор между ней и бесконтрольным распространением вроде бы очевиден.

Однако премьер-министр в своих публичных выступлениях раз за разом оставался нерешителен. Не прозвучало от него ни достаточно четкой позиции по поводу ношения масок, ни по поводу недавней Черной пятницы.

Вот и на пресс-конференции правительства в четверг, где, как было объявлено, правительство озвучит новые ограничения, премьер Юри Ратас старательно хмурил брови из-под маски, но никаких решительных мер ко всеобщему удивлению так и не озвучил.

Ограничения на работу школ и кружков правительство сочло ненужными. Закрытие спа-центров и прочих развлекательных заведений тоже. "Тем, кто хочет пойти в спа, следует соблюдать требования", - приободрил премьер.

"По экономике Эстонии и так нанесен очень сильный удар", - обосновал Ратас в ходе пресс-конференции нежелание правительства предпринимать радикальные шаги.

Еще удивительнее было слышать как вместо обсуждения конкретных мер для приостановки распространения Covid премьер переходит на совсем уж отвлеченные темы: например, все на той же правительственной конференции подчеркивая, как нахваливали его члены ученого совета за весенние действия.

А Департамент здоровья тем временем продолжает рапортовать об очагах в школах, детсадах, школах по интересам, спортивных секциях, кафе и т.д.

На следующий день премьер вроде бы исправился и решительно отправился в Ида-Вирумаа - побеждать коронавирус. Регион, в котором в последнее время вирус распространяется стремительными темпами, казалось, мог вздохнуть с облегчением - уж теперь-то у злостной инфекции нет ни единого шанса!

Рабочий визит главы правительства давал надежду: в конце концов, Ратас же мог с полным правом посвятить свой пятничный день полету со стерхами или нырянию за амфорами у Лазурного побережья Сааремаа. Но нет, вместо этого глава правительства назначил встречи с представителями местных самоуправлений, больниц, Департамента здоровья, экстренной помощи и сферы предпринимательства.