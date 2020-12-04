Картина дня: Юри Ратас уходит в самоизоляцию, теории заговоров и обращение медиков к пациентам

Ратас поехал в Ида-Вирумаа, но узнал, что контактировал с зараженным

Премьер-министр Юри Ратас отправился в Ида-Вирумаа, чтобы бороться с коронавирусом, однако посреди поездки узнал, что контактировал с зараженным, и был вынужден прервать визит. Читать далее...

В Эстонии скончались два пациента с COVID-19, заразились 470

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4720 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 470, то есть 9,9% от общего количества тестов. Читать далее...

В теории заговоров встроена вакцина

По словам старшего научного сотрудника Тартуского университета в области аффективной психологии Андеро Уусберга, больше всех рискуют попасться на удочку теорий заговора люди с низким уровнем образования и общественной позицией, характер которых не выносит запутанных ситуаций. По мнению Уусберга, предъявление антимасочникам все большего количества аргументов может, наоборот, углубить их веру в заговор и лучшим решением был бы поиск общих ценностей. Читать далее...

Владелец ресторана в Старом городе о новых ограничениях: это удар ниже пояса

Дополнительные коронавирусные ограничения, которые вступят в силу в субботу, в числе прочего предполагают закрытие заведений общественного питания и развлекательного характера в десять часов вечера, что заставило многие предприятия еще больше беспокоиться о своем будущем. Читать далее...

Юри Ратас уходит в самоизоляцию

«Я только что получил сообщение о том, что встречался по работе в среду, вечером 2 декабря, с человеком, который сегодня узнал, что является ковид-позитивным», - написал Юри Ратас в соцсетях. Читать далее...

Триста миллионов евро поддержки: ходовой бизнес, интерес к которому в Эстонии только растет

Интерес инвесторов к эстонским стартапам нисколько не уменьшился, более того, в этом году у очень многих людей появилась возможность заключить более выгодные сделки, чем раньше. Читать далее...

Госсуд: заключение под стражу водителя, участвовавшего в гонке на Лаагна-теэ, оправданно

Государственный суд не удовлетворил жалобу защитника задержанного в связи с тяжелейшей аварией в Таллинне Вячеслава Калашникова, в которой он ходатайствовал о его освобождении. Вместе с тем, Госсуд внес поправку в правовую оценку происшествия. Читать далее...

Работники общепита продолжают ходить на работу больными: куда смотрит Департамент здоровья?

«Я отработал смену с напарником, который время от времени покашливал. Человек регулярно моет руки, поддерживает чистоту, больным он не выглядит, но он кашляет над едой, которую потом несут в зал», - рассказывает повар с многолетним стажем, работающий в одном из ресторанов Эстонии. Читать далее...

Департамент здоровья: в Ида-Вирумаа занятые в сфере промышленности не могут работать удаленно