Пт, 4.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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Из-за распоряжения правительства носить маски в суд обратились три человека

Судейский молоточек.

ФОТО: SCANPIX

Три человека обратились в административный суд с жалобой на распоряжение правительства об обязательном использовании масок в общественных местах и транспорте, пишет Rus.ERR.

Первые три ходатайства о первичной правовой защите, поданные вместе с исками, в суде удовлетворены не были, но решение суда можно обжаловать в течение 15 дней.

«Относительно самих жалоб суд еще решение не вынес. Также не решено, будут ли приняты иски к рассмотрению», – сообщила ERR пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

Жалобу необходимо подавать там, где находится ответчик, а так как речь идет о правительстве, которое находится в Таллинне, то всеми жалобами занимается Таллиннский административный суд.

Две жалобы были поданы через Тартуский административный суд, который передаст их в Таллинн.

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