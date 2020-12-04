Тюрьма нарушила закон: лидера преступной группировки слишком долго держали в карцере

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что нарушение в отношении 58-летнего Ассара Паулуса было допущено, когда его содержали в карцере дольше 45 дней подряд.

Так, администрация Вируской тюрьмы держала Паулуса в карцере соответственно 62, 65, 127, 136, 46 и 90 дней подряд, что, по оценке суда, следует считать чрезмерным и непропорциональным.

Государственный суд также подчеркнул, что даже по отношению к человеку здоровому и с крепкой психикой пребывание в карцере будет выглядеть непропорциональным, если отведенное на это время превышает максимально разрешенный законом срок в 45 дней.

Суд востребовал с суда в пользу Паулуса 1274 евро компенсации, а также 25 евро государственной пошлины.

Поданная Паулусом жалоба рассматривалась в рамках закрытого производства. Протест на решение суда можно подать в течение 30 дней, то есть, не позднее 4 января.

Семилетний срок наказания за руководство организованной преступной группировкой для 57-летнего Ассара Паулуса начавшийся 14 апреля 2014 года, официально должен завершиться 14 апреля 2021 года.

В ноябре 2016 года Вируский уездный суд признал Паулуса виновным в финансировании Ида-Вируской преступной группировки, сбывавшей наркотики и приговорил его к шести годам тюрьмы, но признал при этом, что ранее вынесенный приговор Харьюского уездного суда о семи годах лишения свободы покрывает новый срок.