Суд не удовлетворил гигантский иск игорной компании Olympic

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней, сказал представитель уездного суда.

Стороны рассорились в марте прошлого года, когда Odyssey Europe, входящая в группу Novalpina, сообщила Таллиннской фондовой бирже о намерении сделать предложение о добровольном поглощении всех акций OEG на сумму более 288 миллионов евро или 1,9 евро за акцию.

Поскольку акция OEG торговалась на аналогичном уровне в течение шести месяцев, предшествовавших заявке на поглощение, и было решено не выплачивать дивиденды от чистой прибыли в размере 30 миллионов евро в 2017 году, Trigon Asset Management подала в суд для защиты своих прав и оспорила решения общего собрания акционеров, запрещавшие увеличение уставного капитала Olympic для обеспечения иска.

В этом случае миноритарный пакет акций OEG был бы разбавлен, и Odyssey Europe получила бы право вывести игорную компанию с биржи. К октябрю того же года все акции были приобретены, и Trigon и другие миноритарные акционеры получили 1,4 евро за акцию вместо первоначально предложенных 1,9 евро.

Как сформировалась величина иска?

Как объяснил суду представляющий компанию присяжный адвокат Тауно Тарк, Olympic не смог реализовать ни увеличение акционерного капитала ни программу опционов на акции для руководителей и потерял платежные средства из-за обеспечения иска. "Стоимость одной акции составляла 1,4 евро, общая стоимость опционов - 9,8 миллиона евро, или 7 млн, умноженных на 1,4», - сказал он.

«Согласно уставу, могли быть выпущены акции на сумму 9,8 миллиона евро. Если бы руководству OEG было выплачено 9,8 миллиона евро в качестве премий по результатам, то есть в случае реальной финансовой компенсации, которая была предусмотрена в уставе как стоимость собственности, были бы добавлены 20% подоходного налога и 33% социального налога», - объяснил он арифметику, дающую в ответе 16 292 500 евро.

Поскольку пять процентов дочерней компании OEG Olympic Casino Eesti принадлежало Армину Кару через холдинговую компанию Hansaassets, было решено, что они не будут оплачиваться в деньгах. Поскольку выпуск акций был исключен, пришлось заключить соглашения об отказе от опционов и возместить их денежными средствами. По словам Тарка, поскольку эмиссия 25 миллионов акций (на сумму 35 миллионов евро) также была прервана, общие убытки намного превышают 16 миллионов. Он добавил, что единственная цель действий Trigon заключалась в том, чтобы оказать давление на экономическую деятельность и за счет этого добиться соглашения о цене акций, которая ей подходит.

Уездный суд отметил, что сторона, требующая обеспечения иска, должна будет возместить ущерб, причиненный другой стороне, если решение об отказе в удовлетворении или пересмотре обеспеченного иска вступит в силу. Однако судья сослался на решение Верховного суда, требующее от истца доказать, что он имел намерение и возможность получить доход, чтобы получить компенсацию за потерю дохода.