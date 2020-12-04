В самых больших очагах коронавируса в Эстонии остро не хватает медиков

По словам Натальи Метелицы, она знает, что сотрудники сейчас бывают практически только дома и на работе, максимально ограничив контакты, и всегда носят маски. Первые сотрудники выбыли из строя, когда вспышка коронавируса случилась в хоккейной команде спортшколы “Паэмурру”, заболели у кого-то ребенок, у кого-то супруг, и медикам пришлось остаться дома на карантине.

Наталья Метелица и Пилле Летюка рассказывают о ситуации в Нарвской больнице премьер-министру Юри Ратасу. ФОТО: Николай Андреев

“Нигде правительства не имеют резерва медспециалистов”

В Ида-Вируской центральной больнице сейчас проходят лечение 48 человек с коронавирусом. Плановое лечение других пациентов больница также продолжает. Руководитель центральной больницы Тармо Баклер рассказал, что и до встречи с премьер-министром информация между теми, кто борется с коронавирусом, двигалась хорошо.

“Премьер еще раз передал нам свои пожелания и сообщил, что это не местная проблема, а проблема Эстонии. И они готовы поддерживать нас всем, что в их силах”, - сказал Тармо Баклек.

От добавил, что пациенты - забота медиков, а не правительства. А правительство должно заниматься теми, кто заражает окружающих.

Какой-то особой помощи больнице от правительства ее руководитель не ждет:

“Все вопросы, которые может решать правительство, у нас сегодня решены. Самая важная проблема, которая связана с недостатком медицинских специалистов, - это сегодня никак не в руках правительства. Правительство сегодня никак не может решить вопрос, как больницы в этом регионе могли бы иметь на десять или двадцать врачей или на 25-50 медсестер больше, чем сегодня. К сожалению, нигде правительства не имеют резерва медспециалистов. Те люди, которые здесь работают, должны решить здесь проблемы, связанные с лечением больных”.

Ида-Вируская центральная больница была учреждена городом Кохтла-Ярве. Мэр города Людмила Янченко тоже участвовала во встрече с премьер-министром. По ее словам, ситуация с заболеваемостью - плохая: «У нас постоянно растет количество заболевших. Сегодня, например, +37, вчера +41. Каждый день количество новых заболевших колеблется между 30 и 40, и проблема еще в том, что вирус теперь попал в дом престарелых, где болеет персонал. Это та же проблема, о которой говорил Тармо Баклер - там тоже не хватает персонала.

Люди заразились не в доме престарелых, беда пришла через персонал, через семью одного из работников. И сегодня мы занимаемся тем, что берем людей с “биржи труда”, на ходу переобучаем людей, которые должны заниматься уходом. И придется пользоваться помощью волонтеров, которые согласны работать.

Это очень серьезная проблема, потому что если какие-то другие службы можно приостановить, дом престарелых нельзя просто приостановить, также как и больницу».

По мнению Людмилы Янченко, сейчас единственный выход из сложившейся в Ида-Вирумаа ситуации - это чтобы люди носили маски, соблюдали правило “2+2” и вообще хотя бы на десять дней прекратили общаться между собой.

По количеству больных COVID-19 на душу населения в Эстонии сейчас лидирует Силламяэ, на втором месте Нарва, на третьем - Кохтла-Ярве.

Визит премьер-министра в Ида-Вирумаа завершался правительственной пресс-конференцией, но Юри Ратас участвовал в ней по скайпу, сидя в машине под окнами зала, потому что Департамент здоровья только что посадил его на карантин. ФОТО: Николай Андреев

Какой будет помощь из центра?

И Пилле Летюка из Нарвской больницы, и Тармо Баклер из центральной больницы уезда отметили, что между лечебными учреждениями уезда, Клиникой Тартуского университета и кризисным штабом налажено очень хорошее взаимодействие. Больных при необходимости направляют в более крупные больницы, врачи помогают коллегам.

На правительственной пресс-конференции в Йыхви председатель правления Клиники Тартуского университета Марек Сеэр также отметил, что медиков в Эстонии не хватало и до появления коронавируса. Сейчас как-то улучшить ситуацию может привлечение студентов-медиков и реорганизация работы больниц.