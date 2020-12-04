В самых больших очагах коронавируса в Эстонии остро не хватает медиков

Премьер-министр Юри Ратас сегодня знакомился на месте с борьбой против распространения коронавируса в Ида-Вирумаа, где кумулятивная заболеваемость в 2,5 раза выше, чем в среднем по Эстонии. Премьер-министр встретился с руководителями Нарвской больницы и Ида-Вируской центральной больницы в Кохтла-Ярве, которые рассказали о ситуации и необходимой им помощи.
В Нарве готовы открыть уже третье COVID-отделение, но для него нет медиков
Руководитель лечебной работы Нарвской больницы Пилле Летюка высказала премьер-министру свое мнение и мнение коллег: правительство хочет держать страну открытой и бороться с распространением вируса, но невозможно делать то и другое одновременно.
“Понятно, что, принимая решения, они должны учитывать не только желания медиков, но и какие-то экономические правила. Это абсолютно понятно, - сказала Пилле Летюка. - Но мое мнение, учитывая, что впереди период праздников, длинных выходных: если мы сейчас не закроем всё в максимально короткий срок, ситуация, когда проблема экскалируется, усиливается, может потом длиться месяцами. И в какое-то время здравоохранение может оказаться неспособным заниматься всеми больными без каких-то дополнительных людей. Мы уже сейчас закрыли всё плановое стационарное лечение”.
По словам Пилле Летюки, в Эстонии не хватало сотен медсестер и в обычное время. В Нарвской больнице сейчас полностью остановлено плановое лечение, два отделения перепрофилированы на лечение больных COVID-19. Двухэтажный исторический корпус больницы полностью отдан под COVID-отделения, сейчас там 40 койко-мест, из которых на сегодня заняты 27. Они занимают первый этаж, а второй сейчас пустует. Там готово к открытию еще одно отделение для больных с коронавирусом, но для его работы нет персонала.
“В надежде, что заболеваемость не увеличится сильно, мы держим два отделения своими силами. Но третье мы не откроем”, - сказала Пилле Летюка.
Старшая сестра Нарвской больницы Наталья Метелица сказала, что премьер-министр обещал помочь с персоналом.
“Второй этаж полностью подготовлен - уже есть шлюзы, мы оборудовали все палаты, - рассказала она. - В каждой индивидуальный комплект, свой аппарат для измерения давления, ящичек с таблетками… Мы не носим всё это из палаты в палату, чтобы не было перекрестного заражения, потому что кто-то уже избавляется от вируса, а у кого-то он ярко выражен.
Там всё готово, кроме сотрудников. Мы и сейчас их еле-еле нашли со всех отделений. Большая благодарность коллегам, которые пошли! Потому что выдергивали даже из других отделений на несколько часов, когда там было меньше больных”.
Наталья Метелица рассказала, что в полном защитном снаряжении медсестры работают в COVID-отделениях по два-три часа, затем меняются.
Большинство медиков выбывают из-за болезней родственников
По словам Пилле Летюки, коронавирус за всё время пандемии был обнаружен у 34 работников больницы. Некоторые из них уже вышли на работу. При этом реально не работают сейчас более сотни медиков Нарвской больницы - почти шестая часть персонала.
“Есть и другие болезни - грипп, риновирус. И, что у нас тоже отнимает персонал - это карантин, изоляция, когда в семье кто-то заболеет”, - отмечает Пилле Летюка.
“Самая большая проблема - с сестрами, - добавляет Наталья Метелица. - Сейчас уже четыре студентки пришли к нам с медшколы. Они сами нарвитянки. Мы их так ждали, и они молодцы, что согласились прийти на помощь и работать в ковидном отделении. Некоторые даже могут уже самостоятельно справляться несколько часов, подменяя сестру”.
По словам Натальи Метелицы, она знает, что сотрудники сейчас бывают практически только дома и на работе, максимально ограничив контакты, и всегда носят маски. Первые сотрудники выбыли из строя, когда вспышка коронавируса случилась в хоккейной команде спортшколы “Паэмурру”, заболели у кого-то ребенок, у кого-то супруг, и медикам пришлось остаться дома на карантине.
“Нигде правительства не имеют резерва медспециалистов”
В Ида-Вируской центральной больнице сейчас проходят лечение 48 человек с коронавирусом. Плановое лечение других пациентов больница также продолжает. Руководитель центральной больницы Тармо Баклер рассказал, что и до встречи с премьер-министром информация между теми, кто борется с коронавирусом, двигалась хорошо.
“Премьер еще раз передал нам свои пожелания и сообщил, что это не местная проблема, а проблема Эстонии. И они готовы поддерживать нас всем, что в их силах”, - сказал Тармо Баклек.
От добавил, что пациенты - забота медиков, а не правительства. А правительство должно заниматься теми, кто заражает окружающих.
Какой-то особой помощи больнице от правительства ее руководитель не ждет:
“Все вопросы, которые может решать правительство, у нас сегодня решены. Самая важная проблема, которая связана с недостатком медицинских специалистов, - это сегодня никак не в руках правительства. Правительство сегодня никак не может решить вопрос, как больницы в этом регионе могли бы иметь на десять или двадцать врачей или на 25-50 медсестер больше, чем сегодня. К сожалению, нигде правительства не имеют резерва медспециалистов. Те люди, которые здесь работают, должны решить здесь проблемы, связанные с лечением больных”.
Ида-Вируская центральная больница была учреждена городом Кохтла-Ярве. Мэр города Людмила Янченко тоже участвовала во встрече с премьер-министром. По ее словам, ситуация с заболеваемостью - плохая: «У нас постоянно растет количество заболевших. Сегодня, например, +37, вчера +41. Каждый день количество новых заболевших колеблется между 30 и 40, и проблема еще в том, что вирус теперь попал в дом престарелых, где болеет персонал. Это та же проблема, о которой говорил Тармо Баклер - там тоже не хватает персонала.
Люди заразились не в доме престарелых, беда пришла через персонал, через семью одного из работников. И сегодня мы занимаемся тем, что берем людей с “биржи труда”, на ходу переобучаем людей, которые должны заниматься уходом. И придется пользоваться помощью волонтеров, которые согласны работать.
Это очень серьезная проблема, потому что если какие-то другие службы можно приостановить, дом престарелых нельзя просто приостановить, также как и больницу».
По мнению Людмилы Янченко, сейчас единственный выход из сложившейся в Ида-Вирумаа ситуации - это чтобы люди носили маски, соблюдали правило “2+2” и вообще хотя бы на десять дней прекратили общаться между собой.
По количеству больных COVID-19 на душу населения в Эстонии сейчас лидирует Силламяэ, на втором месте Нарва, на третьем - Кохтла-Ярве.
Какой будет помощь из центра?
И Пилле Летюка из Нарвской больницы, и Тармо Баклер из центральной больницы уезда отметили, что между лечебными учреждениями уезда, Клиникой Тартуского университета и кризисным штабом налажено очень хорошее взаимодействие. Больных при необходимости направляют в более крупные больницы, врачи помогают коллегам.
На правительственной пресс-конференции в Йыхви председатель правления Клиники Тартуского университета Марек Сеэр также отметил, что медиков в Эстонии не хватало и до появления коронавируса. Сейчас как-то улучшить ситуацию может привлечение студентов-медиков и реорганизация работы больниц.
Премьер-министр Юри Ратас сказал также, что возможно привлечение к работе полевого госпиталя Сил обороны, который весной был развернут на Сааремаа. Марек Сеэр сказал, что Южно-Эстонский штаб по борьбе с коронавирусом, который отвечает и за Ида-Вирумаа, этот вопрос еще не обсуждал. Он отметил, что пока пациентов можно переводить в больницы Южной Эстонии. В больницах Северо-Востока имеется необходимая инфраструктура, есть койко-места, на которых можно разместить еще больше больных с COVID-19. Но для этого нужны дополнительные медики.