Фото: пять самых известных во всем мире предметов финского дизайна

По случаю прошедшего три года назад столетнего юбилея своей страны финны провели международное голосование, чтобы выбрать самое любимое и популярное, а также широко распространенное по миру изделие финских дизайнеров. Три предмета из пяти, лидирующих в голосовании, принадлежат авторству гуру финского дизайна Альвару Аальто.

1. Ваза Aalto

ФОТО: Finnish Design Shop OY

Классическая ваза Aalto нравится всем финнам без исключения, а сейчас, в дни празднования годовщины Финской республики, именно она выбрана самым популярным в мировом масштабе изделием финского дизайна. Кстати, Альвар Аальто придумал эту вазу для фирмы Iittala в 1937 году!

2. Футуристическое кресло Pall от Ээро Аарнио

ФОТО: Finnish Design Shop OY

Это кресло заняло второе место. Кресло снималось во многих всемирно известных фильмах и музыкальных клипах. Дизайн был разработан в 1963 году, а массовое производство началось в 1966 году.

3. Ножницы от Fiskars

ФОТО: Finnish Design Shop OY

Эти ножницы с оранжевыми ручками есть во многих домах Эстонии. Они впервые появились в продаже в 1967 году, и с тех пор продано более одного миллиарда таких ножниц по всему миру. Они экспонируются в Музее современного дизайна в Нью-Йорке.

4. Табуретка Aalto

ФОТО: Finnish Design Shop OY

Выпущенный еще в 1933 году стул сразу же завоевал огромную популярность: для своего времени это было настоящее дизайнерское чудо. Он хорошо выглядел, благодаря форме табуретки было легко хранить, они не занимали много места. Табурет стал первым в серии мебели с легендарными ножками L-формы. Вскоре такие же ножки появились у всех предметов мебели, спроектированных Аальто.

5. Лампа Aalto

ФОТО: Finnish Design Shop OY