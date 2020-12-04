Голландский тендер на 4 миллиона евро спасет эстонского судостроителя

«Этот тендер может помочь Alunaut пережить тяжелые времена», - сказал один из владельцев и руководителей компании Марк Муру.

Муру сообщил в пятницу в утренней программе радио Äripäev, что сумма голландского господряда составляет 4,4 миллиона евро.

По словам Муру, заказ должен быть выполнен за два года. "Теперь мы в безопасности", - сказал глава сааремааского предприятия.