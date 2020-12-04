Пт, 4.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
1 мин для прочтения

Голландский тендер на 4 миллиона евро спасет эстонского судостроителя

Saaremaal valminud patrullpaat Alunaut A-PRO 12M RIB Muhumaal Kuivastu sadamas.

ФОТО: Jaano Martin Otss

Одна из самых успешных компаний острова Сааремаа - производитель маломерных судов Alunaut - выиграла тендер, которой проводили Силы обороны Нидерландов, пишет Äripäev.

«Этот тендер может помочь Alunaut пережить тяжелые времена», - сказал один из владельцев и руководителей компании Марк Муру.

Муру сообщил в пятницу в утренней программе радио Äripäev, что сумма голландского господряда составляет 4,4 миллиона евро.

По словам Муру, заказ должен быть выполнен за два года. "Теперь мы в безопасности", - сказал глава сааремааского предприятия.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back