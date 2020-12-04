«Заснул в машине, проснулся в больнице»: беспрецедентный случай в Эстонии - водителя обвиняют в убийстве трех человек

Хотя прокурор Райнер Амур принял во внимание перекрестный допрос Рейнарта, он подал судье необычное ходатайство, благодаря которому можно заслушать показания обвиняемого, данные сразу после выписки из больницы. Речь идет о заседании в начале февраля, когда было решено арестовать Рейнарта, пишет Postimees.

ДТП Рейнарт не помнит. Согласно его показаниям, в тот роковой январский день ему пришлось улечься спать в машине, поскольку знакомая, с которой он провел прошлую ночь, должна была куда-то уехать. Затем Рейнарт очнулся в больнице, где ему сообщили, что он попал в аварию, в которой погибли люди.

«По вечерам несколько банок пива, на выходные крепкие напитки», - описывает он, как употреблял алкогольные напитки.

На заседании, на котором было принято решение арестовать Рейнарта, у него узнавали и о прошлых его нарушениях.

Ничего конкретного об этом он сказать не смог, но в то же время признался, что ранее пытался скрыться от полиции, поскольку боялся, что у него установят остаточное опьянение. Для него это была нормальная ситуация, поскольку нарушения, связанные с пьяным вождением, он совершал не только в Эстонии, но еще в Финляндии и Швеции. По его словам, когда он выезжал с парома, остаточное опьянение было, но проблем с алкоголем у себя не признал. Почему он так поступал, он объяснить не смог.

«Это заслуживающий сожаления поступок, расставание с женой было шоком, начал больше употреблять алкоголя», - рассказал Рейнарт в феврале в суде. Еще до ДТП у него было в планах открыть авторемонтную мастерскую. Поскольку на том заседании у Рейнарта была надежда избежать ареста, он заявил в суде, что когда выйдет на свободу, долгое время не сядет за руль и будет жить у родителей. С алкоголем, по его словам, он завязал.

11 января этого года 34-летний Андрес Рейнарт, который ехал на своей Audi на Сааремаа, начал обгонять Volvo, двигавшийся перед ним и совершавший левый поворот, но столкнулся с ним. За десять километров до места аварии сотрудники правоохранительных органов на патрульном автобусе замерили скорость Audi: 138 километров в час. К настоящему моменту экспертиза установила, что в момент ДТП скорость Рейнарта была 179 км/ч, то есть примерно 50 метров в секунду.

В результате столкновения погибли 27-летняя Кати, которая была за рулем Volvo, ее восьмимесячная дочь Элли и ее 58-летняя мать Эве. 37-летняя сестра водителя Volvo Мерли и сам водитель Audi Рейнарт в результате аварии получили серьезные травмы.

Почти через час после аварии содержание алкоголя в крови Рейнарта было измерено в больнице Курессааре - 3,51 промилле, результат более позднего обследования составил 1,82 промилле.

Это беспрецедентное судебное дело, поскольку прокуратура решила переквалифицировать обвинение - первоначально преступление рассматривалось как дорожное - в преступление против личности, и теперь Рейнарта обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах трех человек. До сих пор ни одного человека в Эстонии за подобное преступление не обвиняли в убийстве при отягчающих обстоятельствах. По словам прокурора Райнера Амура, он просмотрел все собранные доказательства и решил, что речь не может идти о ДТП: очень сильное опьянение, невероятное превышение скорости и, что самое важное, движение по встречной полосе там, где это запрещено. Поэтому прокурор решил предъявить Рейнарту обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.