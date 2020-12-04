Прокладку теплотрассы пришлось прервать из-за обнаружения средневековых захоронений

Во время прокладки теплотрассы в Отепя были обнаружены средневековые захоронения, предположительно, XIV века, пишет Rus.ERR.
Как сказал исследователь Тартуского университета Мартин Мальве, анализ останков показал, что люди скончались от чумы.
"Сейчас мы работаем над ДНК, чтобы определить, были ли похороненные в одной могиле люди родственниками. По останкам мы также сможем определить, как эти люди питались и как благополучно жили", - добавил ученый.
Сейчас обнаружено восемь захоронений, но раскопки продолжатся. По оценке Мальве, всего может быть обнаружено 10-20 захоронений.
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