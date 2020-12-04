Пт, 4.12.2020
Количество школ в Эстонии сокращается в целом. Быстрее всего уменьшается число учеников в русской школе. Яак Ааб
Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Прокладку теплотрассы пришлось прервать из-за обнаружения средневековых захоронений
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Прокладку теплотрассы пришлось прервать из-за обнаружения средневековых захоронений

Tori kaupluse all ja kõrval asuvalt vanalt kalmistult arheoloogiliste kaevamiste käigus välja toodud luud paljastavad, milliseid haigusi inimesed sajandeid tagasi põdesid, ja annavad areholoogidele Eesti rahva loo uurimiseks väärtuslikku geneetilist materjali.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Во время прокладки теплотрассы в Отепя были обнаружены средневековые захоронения, предположительно, XIV века, пишет Rus.ERR.

Как сказал исследователь Тартуского университета Мартин Мальве, анализ останков показал, что люди скончались от чумы.

"Сейчас мы работаем над ДНК, чтобы определить, были ли похороненные в одной могиле люди родственниками. По останкам мы также сможем определить, как эти люди питались и как благополучно жили", - добавил ученый.

Сейчас обнаружено восемь захоронений, но раскопки продолжатся. По оценке Мальве, всего может быть обнаружено 10-20 захоронений.

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