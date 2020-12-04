Пт, 4.12.2020
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Яак Ааб
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Сеть Rimi закроет один из своих магазинов в Таллинне

Rimi.

ФОТО: Ieva LeiniÅ¡a/Leta

Магазин Tondi Rimi прекратит свою деятельность в мае следующего года, после чего торговая сеть Rimi продаст недвижимость на Таммсааре-теэ, 55 в Таллинне новому владельцу - паевому товариществу Sanitex, пишет Postimees.

«Пригодность недвижимости для успешного функционирования супермаркета сопряжена с проблемами - доступ к магазину, парковка и видимость не идеальны», - сказал в пресс-релизе глава Rimi Eesti Вайдо Падумяэ.

Падумяэ отметил, что для продолжения работы магазина Tondi Rimi  потребовались бы крупные инвестиции в ремонт здания и оборудование магазина, но такие вложения были бы рискованными для сети.

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