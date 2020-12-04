Сеть Rimi закроет один из своих магазинов в Таллинне

«Пригодность недвижимости для успешного функционирования супермаркета сопряжена с проблемами - доступ к магазину, парковка и видимость не идеальны», - сказал в пресс-релизе глава Rimi Eesti Вайдо Падумяэ.

Падумяэ отметил, что для продолжения работы магазина Tondi Rimi потребовались бы крупные инвестиции в ремонт здания и оборудование магазина, но такие вложения были бы рискованными для сети.