Галерея ⟩ Аркадий Попов стал лауреатом премии в области интеграции

Признание и денежные премии получили некоммерческие организации Объединение народов Эстонии, Эстонский совет помощи беженцам, Changemakers и заведующий Центром скорой помощи Региональной больницы Аркадий Попов.

Премии за заслуги в области интеграции присуждаются лицам и организациям, которые за прошедший год осуществили проекты, направленные на ознакомление общественности с представленными в Эстонии культурами и налаживание контактов и сотрудничества между людьми с разным родным языком. Премии присуждались в четырех категориях, и лауреаты каждой из них получили премию в размере 1000 евро.

В категории «Посланник культуры года» премия была присуждена Объединению народов Эстонии за организацию 10-й Этно-ярмарки и XXXII Форума народов Эстонии. На Этно-ярмарке все желающие могли познакомиться с ремеслами и кухней разных национальностей и насладиться национальной музыкой. Мероприятие посетили около 20 000 человек. Объединение народов Эстонии уже на протяжении многих лет вносит свой вклад в ознакомление с множеством различных культур и помогает найти точки соприкосновения между разными общинами.

Премия в категории «Создатель диалога культур года» была присуждена Эстонскому совету помощи беженцам, организовавшему в разных регионах Эстонии серию мероприятий «Давайте познакомимся!». Их цель состояла в том, чтобы познакомить жителей Эстонии с проблемами и бытом новых иммигрантов, а также сблизить и помочь налаживанию контактов между представителями разных культур. Благодаря данной инициативе в каждом уезде можно было ближе познакомиться с разными культурами, представленными в Эстонии, и найти новых знакомых и друзей среди представителей разных национальностей.

Аркадий Попов, заведующий Центром скорой помощи Региональной больницы, в прошлом медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья, удостоен премии за вклад в интеграцию в категории «Вестник года». В критическое для общества времяПопов сумел завоевать доверие людей, говорящих на разных языках, и объединить сообщества, создав единое понимание того, как каждый может внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса.

В этом году премия присуждалась впервые в категории «Самая яркая организация года». Премия была присуждена НКО Changemakers, организовавшему программу развития молодежи «Changemakers Academy», в которой приняли участие 120 молодых людей, говорящих на эстонском и русском языках. В результате командной работы участники программы оказали помощь нескольким социальным предприятиям в решении проблем коммуникации, маркетинга или продаж. Кроме того, благодаря рекрутинговой кампании проекта более 3300 молодых людей получили новые знания о социальном предпринимательстве.