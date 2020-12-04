Профессор: я вижу, как государство топчется на месте, чтобы защитить чьи-то коммерческие интересы

Единственное, что мы можем сделать, - это снизить вероятность передачи вируса от человека к человеку. Так поступали с инфекционными заболеваниями веками. Отсюда и шаблонные рекомендации: держать дистанцию с другими, уменьшить прямой контакт и контакт с другими людьми, дезинфицировать руки, носить маски. Зараженные и близкие контакты должны быть изолированы. При появлении симптомов, даже незначительных, нельзя ходить на работу или в школу, надо делать тест.

Хотя в большинстве случаев симптомы незначительные, именно эти люди чаще распространяют вирус, поскольку не могут или не хотят оставаться в изоляции. Однако некоторым заболевшим требуется медицинская помощь в больнице, включая интенсивную терапию, а некоторые пациенты умирают. Понимание этого - ключ к тому, почему каждый должен прилагать все усилия для соблюдения профилактических мер.

В системе общественного здравоохранения действует солидарность: никто не остается без помощи. Вне зависимости от того, прилагал ли кто-то усилия и соблюдал ли ограничения.

Все можно понятно, но с этической точки зрения недопустимо, чтобы кто-то на другой чаше весов умер или заболел. 5

Теперь о цене.

Больницы реорганизовывают свою работу, коечные места добавляют, но койки не лечат, лечат врачи, медсестры, медперсонал по уходу. Их неоткуда ждать, они приходят из нашей системы здравоохранения на добровольных началах. Это означает, что их прежняя работа по лечению больных не будет завершена - некоторое запланированное лечение будет приостановлено, что, несомненно, плохо скажется на пациентах, но, надеюсь, не будет иметь роковых последствий. Медицинский персонал работает сверхурочно, но человеческие возможности имеют пределы: семьи, дети и другие близкие чего-то лишаются. Кроме того, и медицинский персонал может заболеть или стать близким контактом.

Зачем повторять эту очевидную истину?

А для того, что я вижу ежедневно, как элементарные профилактические требованию игнорируются.

Вижу, как топчется на месте государство с решениями, как защищаются чьи-то коммерческие интересы.

Все можно понятно, но с этической точки зрения недопустимо, чтобы кто-то на другой чаше весов умер или заболел.