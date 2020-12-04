Фото ⟩ Полные магазины и забитые стоянки: жители Латвии бросились за недоступными на выходных товарами

В некоторых рижских супермаркетах в пятницу, 4 декабря, наблюдается приток покупателей. Это объясняется решением ограничить в Латвии на выходных торговлю товарами и разрешить продавать только продукты, медикаменты, топливо и товары гигиены. Кроме того, по выходным будут работать аптеки, в том числе и ветеринарные, передает Rus.TVNET.
Представитель сети Maxima в Латвии Лиене Дупате-Угуле сообщила TVNET, что число людей и спрос на товары выросли еще с того момента, как в публичном пространстве появилась информация об ожидаемых ограничениях.
Согласно наблюдениям портала TVNET и присланной читателями информации, например, в торговом центре Alfa людей куда больше, чем обычно в конце рабочей недели, когда жители отправляются за покупками.
Похожая ситуация наблюдается и в Ikea - люди жаловались на сложности с тем, чтобы найти место для парковки.
Читательница TVNET Лива сообщила, что в Depo в Берги стоянка забита, у магазина охранники пытаются контролировать поток машин. "Снаружи у дверей люди выстроились в очередь и ждут тележки, чтобы попасть внутрь", - написала Лива.
В свою очередь в торговом центре Spice указали, что значительного наплыва людей не наблюдается.
Галерея: Стоянка у торгового центра Spice
То же самое сообщили и представители администрации торгового центра Akropole.
О переполненных супермаркетах сообщают и пользователи соцсетей. Например, люди сравнивают ажиотаж с тем, что обычно происходит в магазина 31 декабря - покупателей очень много.
Наблюдения свидетельствуют о том, что среди наиболее популярных товаров - алкогольные напитки.