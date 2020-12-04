Фото ⟩ Полные магазины и забитые стоянки: жители Латвии бросились за недоступными на выходных товарами

Представитель сети Maxima в Латвии Лиене Дупате-Угуле сообщила TVNET, что число людей и спрос на товары выросли еще с того момента, как в публичном пространстве появилась информация об ожидаемых ограничениях.

В свою очередь сеть Rimi распространила призыв соблюдать действующие правила, вежливо относиться к работникам торговой сети и уважать их работу в данных условиях, так как им приходится приспосабливаться к новым правилам.

Согласно наблюдениям портала TVNET и присланной читателями информации, например, в торговом центре Alfa людей куда больше, чем обычно в конце рабочей недели, когда жители отправляются за покупками.

Похожая ситуация наблюдается и в Ikea - люди жаловались на сложности с тем, чтобы найти место для парковки.

Читательница TVNET Лива сообщила, что в Depo в Берги стоянка забита, у магазина охранники пытаются контролировать поток машин. "Снаружи у дверей люди выстроились в очередь и ждут тележки, чтобы попасть внутрь", - написала Лива.

Другие читатели из Лиелварде сообщают, что в Maxime торговля идет бойко и без больших очередей, а люди ожидаемые ограничения воспринимают спокойно.

В свою очередь в торговом центре Spice указали, что значительного наплыва людей не наблюдается.

Галерея: Стоянка у торгового центра Spice

То же самое сообщили и представители администрации торгового центра Akropole.

О переполненных супермаркетах сообщают и пользователи соцсетей. Например, люди сравнивают ажиотаж с тем, что обычно происходит в магазина 31 декабря - покупателей очень много.