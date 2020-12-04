Пт, 4.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Полные магазины и забитые стоянки: жители Латвии бросились за недоступными на выходных товарами
2 мин для прочтения

Фото ⟩ Полные магазины и забитые стоянки: жители Латвии бросились за недоступными на выходных товарами

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В некоторых рижских супермаркетах в пятницу, 4 декабря, наблюдается приток покупателей. Это объясняется решением ограничить в Латвии на выходных торговлю товарами и разрешить продавать только продукты, медикаменты, топливо и товары гигиены. Кроме того, по выходным будут работать аптеки, в том числе и ветеринарные, передает Rus.TVNET.

Представитель сети Maxima в Латвии Лиене Дупате-Угуле сообщила TVNET, что число людей и спрос на товары выросли еще с того момента, как в публичном пространстве появилась информация об ожидаемых ограничениях.

В свою очередь сеть Rimi распространила призыв соблюдать действующие правила, вежливо относиться к работникам торговой сети и уважать их работу в данных условиях, так как им приходится приспосабливаться к новым правилам.

Согласно наблюдениям портала TVNET и присланной читателями информации, например, в торговом центре Alfa людей куда больше, чем обычно в конце рабочей недели, когда жители отправляются за покупками.

Похожая ситуация наблюдается и в Ikea - люди жаловались на сложности с тем, чтобы найти место для парковки.

Читательница TVNET Лива сообщила, что в Depo в Берги стоянка забита, у магазина охранники пытаются контролировать поток машин. "Снаружи у дверей люди выстроились в очередь и ждут тележки, чтобы попасть внутрь", - написала Лива.

Другие читатели из Лиелварде сообщают, что в Maxime торговля идет бойко и без больших очередей, а люди ожидаемые ограничения воспринимают спокойно.

В свою очередь в торговом центре Spice указали, что значительного наплыва людей не наблюдается.

Галерея: Стоянка у торгового центра Spice

То же самое сообщили и представители администрации торгового центра Akropole.

О переполненных супермаркетах сообщают и пользователи соцсетей. Например, люди сравнивают ажиотаж с тем, что обычно происходит в магазина 31 декабря - покупателей очень много. 

Наблюдения свидетельствуют о том, что среди наиболее популярных товаров - алкогольные напитки.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back