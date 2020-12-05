Сб, 5.12.2020
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Танель Кийк
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  • Вы закупили средства борьбы со снегом и гололедом? Стоит поторопиться!
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Вы закупили средства борьбы со снегом и гололедом? Стоит поторопиться!

Уборка снега в Таллинне.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Первые ночные заморозки уже прошли, и, как и в прежние годы, с полок магазинов сразу же начали исчезать средства против гололеда и для борьбы со снегом.

Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что с первыми более сильными волнами холода и снегопадами в магазинах может не оказаться даже лопат для уборки снега, не говоря уже о гранулах или средствах для растапливания льда.

«Советую срочно закупить их, причем с небольшим запасом, поскольку вследствие пандемии поставки товаров производятся медленнее, и каждый год возникает одна и та же проблема: в магазинах за полдня раскупают все необходимые товары, и более крупные партии могут поступить лишь спустя несколько недель», – заметил он.

«Если у жильцов не заключены постоянные договоры с обслуживающими компаниями на выполнение работ по благоустройству, и люди самостоятельно заботятся о борьбе с гололедом и уборке снега, то рекомендую проверить уже сегодня, подготовлены ли все необходимые средства к приходу холодов, поскольку зима с каждой неделей все ближе», – добавил Лимбах.

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