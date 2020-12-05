Вы закупили средства борьбы со снегом и гололедом? Стоит поторопиться!

Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что с первыми более сильными волнами холода и снегопадами в магазинах может не оказаться даже лопат для уборки снега, не говоря уже о гранулах или средствах для растапливания льда.

«Советую срочно закупить их, причем с небольшим запасом, поскольку вследствие пандемии поставки товаров производятся медленнее, и каждый год возникает одна и та же проблема: в магазинах за полдня раскупают все необходимые товары, и более крупные партии могут поступить лишь спустя несколько недель», – заметил он.