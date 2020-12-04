ФОТО: BBC News

Избранный президент США Джо Байден рассказал, что хочет вакцинироваться на людях, и чтобы в Америке стали повсеместно носить маски. Власти Британии назвали новые группы граждан, которым не придется самоизолироваться после рабочих поездок. Во Франции вакцинация будет бесплатной и начнется в январе.

Джо Байден Reuters Байден хочет убедить американцев носить маски несколько месяцев

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире уже более 65,2 млн заразившихся коронавирусом, число скончавшихся превысило 1,5 миллиона.

Мы продолжаем наш регулярный обзор ситуации вокруг коронавируса в разных странах.

Джо Байден хочет вакцинироваться на людях

Избранный президент США Джо Байден начал объявлять о своих планах борьбы с пандемией коронавируса. В интервью телеканалу Си-эн-эн он рассказал, что попросит всех американцев носить маски в течение первых 100 дней после своей инаугурации. Он также сделает маски обязательными в зданиях правительства и в общественном транспорте. Главным эпидемиологом страны останется доктор Энтони Фаучи, добавил Байден.

Байден подчеркнул, что готов вакцинироваться публично, чтобы повысить уверенность американцев в вакцинации, и призвал Сенат согласовать второй пакет мер финансовой помощи семьям и бизнесу, пострадавшим от последствий пандемии.

Тем временем губернатор Калифорнии объявил о локдауне во всем штате. Он вступит в силу, когда свободных коек в реанимационных отделениях больниц останется менее 15 процентов.

Вакцинация во Франции будет бесплатной

Вакцинация Getty Images Франция потратит 1,5 млрд евро на вакцинацию

Во Франции вакцинация от Covid-19 начнется в январе и будет бесплатной для всех граждан. На программу власти потратят 1,5 млрд евро из бюджета страны. Об этом в четверг объявил премьер-министр Жан Кастекс.

Первыми вакцину получат один миллион пожилых людей, живущих в домах престарелых. В феврале будут вакцинированы 14 млн человек, находящихся в группах риска, а весной - все остальное население страны. Кастекс подчеркнул, что все решения о вакцинации будут максимально прозрачными, и общественность будет о них знать.

Франция - одна из самых скептически настроенных стран на планете по отношению к ковид-вакцинации. По данным недавнего исследования, только 41 процент населения страны, в которой живет 67 млн человек, планируют сделать прививку от коронавируса.

Итальянцам запретят покидать дома в Рождество и Новый год

В Италии вводится запрет на передвижение между регионами с 21 декабря по 6 января и комендантский час с 22:00 до 05:00.

В ряде регионов ресторанам разрешат работать до 6 вечера, однако в большинстве мест еду можно будет продавать только на вынос. Горнолыжные курорты также будут закрыты до 7 января.

Помимо запрета на переезды между регионами, итальянцам будет запрещено покидать дома на Рождество и в Новый год.

Такое жесткое решение было принято после того, как в четверг в стране был зарегистрирован самый высокий дневной уровень смертности с начала пандемии - 993 человека. От коронавируса в Италии уже скончалось более 58 тыс. человек.

Региональные власти уже раскритиковали такое решение центрального правительства. А губернатор Ломбардии (где зафиксировано самое большое число заражений и смертей) назвал новые правила безумием.

Дождливый день в Газе Getty Images

В секторе Газа с субботы будут закрыты мечети, университеты, школы и детские сады, а в вечернее время вводится комендантский час.

С 11 декабря по пятницам и субботам там также вводится полный локдаун.

Сирил Рамафоза Getty Images

После того, как в ЮАР был зарегистрирован самый высокий с начала пандемии суточный прирост заражений, президент Сирил Рамафоса объявил о новых ограничительных мерах в южных районах.

Олимпиада в Токио подорожала на 2,4 млрд долларов

Метро в Токио Getty Images

Олимпийские игры в Токио, которые должны состояться летом 2021-го с задержкой на год, из-за пандемии будут стоить на 2,4 млрд долларов больше, чем по предыдущей оценке. Об этом в пятницу объявил Организационный комитет Олимпиады.

Столицу Японии выбрали для проведения летних Игр-2020 в 2013 году. Тогда было подсчитано, что бюджет мероприятия составит 7,3 млрд долларов, но эта цифра постоянно росла. В конце 2019 года, еще до пандемии коронавируса, организаторы сообщали, что стоимость достигла 12,6 млрд долларов. Теперь они прибавляют к этой цифре еще 2,4 млрд долларов. Во столько, по их оценкам, обойдутся коронавирусные меры безопасности и издержки, связанные с переносом мероприятия.

Рекордсменом по части дороговизны Олимпийских игр остается Россия. Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году стоила более 50 миллиардов долларов.

Кому можно не самоизолироваться после командировок в Британии

Процент инфицированных коронавирусом на всей территории Англии, за исключением северо-восточного региона, сокращается.

К 28 ноября лишь у олдного из 105 был выявлен вирус, хотя неделй ранее зараженным был каждый 85-й.

При этом уровень заражение падает во всех возрастных группах.

Власти Великорбритании уверены в том, что к началу следующей недели, когда начинается массовая вакцинация, будет готово 800 тыс. доз.

Одновременно определены категории граждан и посетителей страны, которым с субботы не придется самоизолироваться две недели после прибытия из-за границы. Речь идет о рабочих поездках высокопоставленных бизнесменов и менеджеров компаний, профессиональных артистов и актеров, журналистов и съемочных групп, а также элитных спортсменов.