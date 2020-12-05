Сб, 5.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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  • У вас есть 50 000 евро: какой дом в Эстонии вы сможете приобрести на эти деньги
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Обзор ⟩ У вас есть 50 000 евро: какой дом в Эстонии вы сможете приобрести на эти деньги

Дом в Тойла.

ФОТО: KV.EE

Специалисты рекомендуют начинать покупку дачи или загородного дома зимой. Тогда у вас больше времени, чтобы сориентироваться на рынке, не спеша просмотреть несколько вариантов и выбрать дом своей мечты. При хорошем стечении обстоятельств к весне вы можете стать обладателем собственного дома. 

Дача в Кийза - 47 000 евро

Дача в Кийза.

ФОТО: KV.EE

Дача с террасой и мансардой. На первом этаже находятся гостиная, небольшая спальня, кухня, туалет и небольшая комната, где можно построить душевую или сауну. На втором этаже можно оборудовать детскую или еще одну спальню.

Дом в волости Тойла - 48 000 евро

Дом в волости Тойла.

ФОТО: KV.EE

Отличный дом площадью 93 м2 с ухоженным участком, с гаражом, баней, двумя парниками, площадкой для гриля и подвалом. Отапливается тремя печами и одной дровяной плитой.

Дача в Лайтсе - 49 000 евро

Дача в Лайтсе.

ФОТО: KV.EE

Дача в популярном месте в 25 километрах от Таллинна. На участке растут плодовые деревья и ягодные кусты. В планах волости Сауэ провести в Лайтсе центральный водопровод и канализацию в течение пяти лет.

Дом в городе Тырва - 49 000 евро

Дом в городе Тырва.

ФОТО: KV.EE

Отремонтированное здание бывшей маслобойки. Сейчас здесь расположены офисные и складские помещения, но при необходимости дом можно превратить в жилой. Площадь четырехкомнатного ухоженного дома - 403 м2.

И, наконец, Виймси, Мууга - тоже 49 900 евро

Дача в Мууга, волость Виймси.

ФОТО: KV.EE

Требующая ремонта дача в Мууга общей площадью 58 м2 расположена на участке площадью 1107 м2. Есть центральная вода, возможно подключение к канализации. Неплохое сообщение с Таллинном и Маарду. Продается срочно.

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