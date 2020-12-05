Обзор ⟩ У вас есть 50 000 евро: какой дом в Эстонии вы сможете приобрести на эти деньги

Дача в Кийза. ФОТО: KV.EE

Дача с террасой и мансардой. На первом этаже находятся гостиная, небольшая спальня, кухня, туалет и небольшая комната, где можно построить душевую или сауну. На втором этаже можно оборудовать детскую или еще одну спальню.

Дом в волости Тойла. ФОТО: KV.EE

Отличный дом площадью 93 м2 с ухоженным участком, с гаражом, баней, двумя парниками, площадкой для гриля и подвалом. Отапливается тремя печами и одной дровяной плитой.

Дача в Лайтсе. ФОТО: KV.EE

Дача в популярном месте в 25 километрах от Таллинна. На участке растут плодовые деревья и ягодные кусты. В планах волости Сауэ провести в Лайтсе центральный водопровод и канализацию в течение пяти лет.

Дом в городе Тырва. ФОТО: KV.EE

Отремонтированное здание бывшей маслобойки. Сейчас здесь расположены офисные и складские помещения, но при необходимости дом можно превратить в жилой. Площадь четырехкомнатного ухоженного дома - 403 м2.

Дача в Мууга, волость Виймси. ФОТО: KV.EE