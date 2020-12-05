Обзор ⟩ У вас есть 50 000 евро: какой дом в Эстонии вы сможете приобрести на эти деньги

Специалисты рекомендуют начинать покупку дачи или загородного дома зимой. Тогда у вас больше времени, чтобы сориентироваться на рынке, не спеша просмотреть несколько вариантов и выбрать дом своей мечты. При хорошем стечении обстоятельств к весне вы можете стать обладателем собственного дома.
Дача с террасой и мансардой. На первом этаже находятся гостиная, небольшая спальня, кухня, туалет и небольшая комната, где можно построить душевую или сауну. На втором этаже можно оборудовать детскую или еще одну спальню.
Отличный дом площадью 93 м2 с ухоженным участком, с гаражом, баней, двумя парниками, площадкой для гриля и подвалом. Отапливается тремя печами и одной дровяной плитой.
Дача в популярном месте в 25 километрах от Таллинна. На участке растут плодовые деревья и ягодные кусты. В планах волости Сауэ провести в Лайтсе центральный водопровод и канализацию в течение пяти лет.
Отремонтированное здание бывшей маслобойки. Сейчас здесь расположены офисные и складские помещения, но при необходимости дом можно превратить в жилой. Площадь четырехкомнатного ухоженного дома - 403 м2.
Требующая ремонта дача в Мууга общей площадью 58 м2 расположена на участке площадью 1107 м2. Есть центральная вода, возможно подключение к канализации. Неплохое сообщение с Таллинном и Маарду. Продается срочно.