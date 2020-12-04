Департамент здоровья прозевал полученную от полиции информацию о тайной вечеринке

Симмо Саар. ФОТО: Ants Liigus

«К сожалению, из-за большой рабочей нагрузки сааремааский инспектор не смог передать информацию главе Ляэнеского регионального отделения», - сказал руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар.

Глава полицейского отделения Курессааре Райнер Антсаар сказал, что сотрудники спа-отеля GOSPA не проинформировали полицию о планируемой вечеринки. Согласования с полицией требуют только публичные мероприятия.

«Но все-таки информация дошла до местной полиции, которая передала эту информацию еще до проведения вечеринки Департаменту здоровья», - сказал Антсаар.

Райнер Антсаар. ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

По его словам, организатор вечеринки и представитель отеля 29 ноября ночью сообщили волостной управе и полиции, что у них есть разрешение на проведение мероприятия от Департамента здоровья.

Сумасшедшая вечеринка

Именинник, председатель правления Nordecon Betoon Майт Рыымусаар подтвердил Delfi, что в сотрудничестве с персоналом спа до вечеринки и во время делал все возможное, чтобы она прошла безопасно.

Рыымусаар впоследствии назвал свой день рождения в социальных сетях «довольно-таки безумным».

Ранее команда организаторов считало важным скрыть от общественности проведение частной вечеринки.

«У входной двери висела вывеска, на которой, помимо расписания проходившего мероприятия, была большими буквами написана просьба не освещать мероприятие в социальных сетях», - сообщил в Департамент здоровья чиновник волости Сааремаа Карел Коовиск.

«Департамент здоровья не выдавал разрешение на проведение мероприятия», - подтвердил вчера еще раз Симмо Саар. В то же время он признал, что полиция действительно проинформировала сааремааского инспектора Департамента здоровья, что отель GOSPA забронирован для частной вечеринки. Он добавил, что, к сожалению, ни организатор мероприятия, ни арендатор помещения не сочли нужным заранее проконсультироваться с Департаментом здоровья относительно безопасности и разумности мероприятия.

«Также нельзя подобным образом переданную информацию считать оповещением Департамента здоровья», - добавил Саар.

Полицейский Райнер Антсаар отметил, что мероприятия и вечеринки не запрещены, но следует исходить из ограничений. «Таким же образом распространение вируса могут замедлить компании, которые должны соблюдать установленные ограничения при организации мероприятия», - сказал Антсаар.

Яан Лейватегия. ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

Заместитель волосного старейшины Яан Лейватегия подтвердил, что у волостной управы не было предварительной информации о вечеринке. 29 ноября волостные чиновники проверяли соблюдение ограничений по продаже алкоголя в увеселительных заведениях и волость привлекла к этому полицию. Среди прочих проверили и отель GOSPA.

Из письма Кареля Коовиска в Департамент здоровья следует, что на празднике было до 250 человек, в том числе и очень известные в Эстонии бизнесмены и политики.

Например, в празднике участвовала член Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи. «Мероприятия было организовано с учетом всех правил», - передает ее слова Õhtuleht.

Эмоциональная докладная

После первого освещения скандальной тайной вечеринки в среду на портале Saarte Hääl Карел Коовиск из-за тона докладной записки получил взбучку от начальства.