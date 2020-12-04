Учителя также могут оказаться в приоритетном списке получателей вакцины от коронавируса

Министр социальных дел Танель Кийк считает, что в список тех, кого будут вакцинировать от коронавируса в первую очередь, могут попасть и работники сферы образования, которые отправили в министерство соответствующую просьбу на этой неделе, но первыми будут вакцинировать работников здравоохранения, а также сотрудников и постояльцев домов по уходу.
По словам Кийка, следующими после работников здравоохранения и обитателей домов по уходу важными группами являются пожилые люди в возрасте 70+, а также работники передовой, то есть те, кто оказывает жизненно важные услуги, передает ERR.
«Учителя и работники сферы образования должны быть среди работников первой категории. Никого нельзя поднять выше работников здравоохранения и социальных работников, у которых самый большой риск. А после, если мы говорим о работниках сферы образования, спасателях, полицейских, к ним нужно относиться относительно одинаково», - сказал Кийк.