Учителя также могут оказаться в приоритетном списке получателей вакцины от коронавируса

Министр социальных дел Танель Кийк считает, что в список тех, кого будут вакцинировать от коронавируса в первую очередь, могут попасть и работники сферы образования, которые отправили в министерство соответствующую просьбу на этой неделе, но первыми будут вакцинировать работников здравоохранения, а также сотрудников и постояльцев домов по уходу.