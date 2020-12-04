СМИ: в России объявили о массовой вакцинации от коронавируса, но в производстве «Спутника V» возникли проблемы

На складах в настоящее время имеется около 500 тысяч доз вакцины. В состав препарата входят два компонента, которые нужно колоть человеку с разницей в несколько недель. С выпуском второго компонента вакцины до сих пор существуют "технологические проблемы", утверждают собеседники издания.

Источники говорят, что эта проблема может быть решена в течение полутора месяцев. Вакцину, однако, нужно не только произвести, но и проверить на качество, передает Newsru.

"Первую дозу вакцины сейчас могут производить все производители, уже есть несколько миллионов доз - и можно произвести хоть 10 миллионов, но второй дозы недостаточно, и сейчас никто не скажет, сколько ее имеется в наличии", - говорит источник "Медузы" в руководстве одной из компаний, выпускающих вакцину.

Второй компонент вакцины оказался "более капризным" в производстве, уверяет собеседник издания. В производстве идет "отработка технологических процессов" и установка дополнительного оборудования. Проблемы предполагается решить за полтора месяца. "Возможно, она будет стабильно производиться не в таких объемах, а в меньших", - пояснил источник.

Изначально в ходе испытаний препарата добровольцев прививали первым компонентом вакцины, а примерно через 21 день - вторым. Сейчас правила изменились. Когда именно и почему, источник не уточнил.

"Медуза" отправила запросы в компании "Биннофарм", "Генериум" и Biocad, производящие российскую вакцину, но пока не получила ответов.

Ранее издание The Bell также сообщало, что массовое производство вакцины наладить так до сих пор и не удалось, и больше 500 тысяч доз вакцины до конца года произвести не удастся. Источник в одной из компаний, работающих над производством вакцины, сказал, что ему "очевидно, что количество вакцин, которые будут доступны зимой, слишком маленькое, чтобы провакцинировать необходимое количество населения".

Также сообщалось и о других проблемах, как с производством, так и с законодательством, которые могут стать препятствиями для массовой вакцинации.