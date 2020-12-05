Нарвские врачи хотят еще более строгих ограничений

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, с субботы в Ида-Вирумаа начинают действовать новые ограничения. Хотя нарвские врачи ожидали еще более строгих ограничений, премьер-министр пока не видит в этом необходимости, передает портал новостей ERR.
По словам главврача Нарвской больницы Пилле Летюка, ограничения на передвижение должны быть существенно ужесточены на какое-то время. Иначе, по ее словам, может возникнуть ситуация, когда система здравоохранения окажется в настолько сложном положении, что придется ограничивать даже экстренное лечение.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, полное закрытие развлекательных мероприятий и спа-центров пока не является необходимым, но правительство готово ввести строгие ограничения в случае необходимости. «Благодаря нашим людям и нашей деятельности нам пока удается вести жизнь, близкую к нормальной и обычной», - сказал Ратас.
В настоящее время в уезде более тысячи инфицированных, половина из них проживает в Нарве. Тамошние жители не приветствуют новые ограничения.