Нарвские врачи хотят еще более строгих ограничений

По словам главврача Нарвской больницы Пилле Летюка, ограничения на передвижение должны быть существенно ужесточены на какое-то время. Иначе, по ее словам, может возникнуть ситуация, когда система здравоохранения окажется в настолько сложном положении, что придется ограничивать даже экстренное лечение.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, полное закрытие развлекательных мероприятий и спа-центров пока не является необходимым, но правительство готово ввести строгие ограничения в случае необходимости. «Благодаря нашим людям и нашей деятельности нам пока удается вести жизнь, близкую к нормальной и обычной», - сказал Ратас.