Россия начала массовую вакцинацию населения

В дальнейшем этот список расширится, и, по словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в течение месяца число пунктов вакцинации увеличится до 17-ти.

Как сообщил в пятницу Собянин, только за первые пять часов начала электронной записи на прививку вакциной "Спутник V" записались 5 тысяч человек.

Прививку могут сделать жители Москвы в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не болевшие последние две недели до прививки и в момент вакцинации, не делавшие прививки последние 30 дней, не беременные и не кормящие грудью. Вакцинацию получат только прикрепленные к московским поликлиникам.

Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически. За сутки до повторной вакцинации придет СМС с напоминанием.

Процедура вакцинации займет менее часа: около 10 минут уйдет на осмотр врачом, 15 минут - на подготовку препарата, 30 минут - на наблюдение после прививки.

Кремль объявил, что эффективность коронарной вакцины Sputnik V составляет 92 процента. По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, международные эксперты считают результаты клинических испытаний вакцины недостаточными в случае Sputnik V.

«Например, эффективность вакцины Pfizer была подтверждена на примере 170 больных. В случае со Sputnik V последнее, который я видел, было основано только на 39 инфицированных», - прокомментировал Меритс.

По словам Меритса, также неясны детали тестовой группы Sputnik V, особенно количество людей в группе риска. В настоящее время известно, что Covid-19 является основной группой риска для людей старше 60 лет, и компании Pfizer и Moderna, например, заявили, что их вакцины эффективны для пожилых людей, сказал Меритс.