Балтийские страны намерены в 2021 году остановить проект совместного батальона

Как сообщило Министерство обороны Литвы, с завершением международных учений «Зимний щит 2020» соглашение в Латвии подписали командующий Сухопутными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас, командующий Сухопутными силами Латвии Георгс Керлинс и заместитель командующего Силами обороны Эстонии, майор Индрек Сирел.

В этом документе закреплено стремление в будущем уделить основное внимание сотрудничеству в сфере разведки, огневой поддержки, сил охраны и некинетических операций.

В соглашении также определены основные вехи сотрудничества в 2021 году – участие в международных учениях, курсах повышения квалификации, семинарах, военных учениях, штабном общении и в прочих мероприятиях.

Проект Балтийского батальона начался в 1994 году, когда в Риге было подписано трехстороннее соглашение о батальоне по поддержанию мира Балтийских стран. К миротворческим операциям батальон был готов с 1997 года, и он участвовал в международных миротворческих операциях вместе с военными Дании и Швеции.

С 2001 года Балтийские страны начали отдельные проекты со Скандинавскими странами – Литва с Данией начала проект батальона LITBAT, Латвия со Швецией – LATBAT, а Эстония с Финляндией – ESTBAT, поэтому миссия Балтийского батальона завершилась.