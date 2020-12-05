Фото и видео ⟩ Строительство забора на границе с Россией идет полным ходом

«На первом этапе строительство идет полным ходом, фактически, более половины подъездных дорог уже готовы», - сказал изданию глава управления пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

«Если говорить о строительстве границы на приграничной полосе, то здесь построен километр забора и в целом сейчас ведутся работы на восьми километрах, где будут построены патрульные дороги, будут выкопаны трассы и тому подобное. Строительство идет по графику».

Строительство восточной границы Эстонии было символично открыто 27 июля этого года в точке, где сходятся государственные границы Эстонии, России и Латвии, откуда строительство постепенно продвигается к северному побережью. Согласно первому тендеру, будут построены нынешние 23,5 км приграничной инфраструктуры, а следующие строительные закупки находятся в стадии подготовки.

«Второй тендер уже начался, процесс на полпути, - сказал Беличев. - У нас есть компании, прошедшие квалификацию для участия в закупках, они в настоящее время изучают проектную документацию, по которой они смогут сделать заявку».

Piiritara on seni püsti saadud ühe kilomeetri jagu. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

По словам Беличева, если тендер не застрянет в спорах, в следующем году станет известен строитель следующей приграничной полосы протяженностью 39,5 км. «Мы спланировали строительство всей границы поэтапно, чтобы у строителя был рабочий фронт и последовательная деятельность», - добавил он.

В пятницу ознакомительный визит на восточную границу нанес вступивший в должность менее месяца назад министр внутренних дел Алар Ланеман, который признал, что эта поездка является для него, бывшего высокопоставленного члена Сил обороны, в первую очередь ознакомительной.

«Общая картина была мне известна, но я был немного удивлен сложностью и многогранностью проблем, которые увидел на этой границе, - сказал Ланеман. - Все существенные нюансы новые, потому что сфера охраны границы никогда не была мне так близко знакома».

В то время как бывший министр внутренних дел Март Хельме планировал усилить способность пограничников действовать независимо в кризисных ситуациях, Алар Ланеман отказался от обсуждения этих планов. «Я не могу прямо здесь, на камеру, рассказывать все, что составляет государственную тайну, особенно мысли», - сказал он.

Täitepinnase ümberlaadimisplats piiriehitusel. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

«Для меня это в первую очередь ознакомительная поездка, и кажется, что первый участок идет по плану, - сказал он. - Но государственная граница - это единое целое, кроме Юго-Восточной Эстонии есть северо-восточная граница, воздушная граница, морская граница. Всем им нужны ресурсы и решения».