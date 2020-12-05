Организатор пикета антимасочников - сторонник теорий заговоров с туманным прошлым

Коронавирус стал новой главной темой

Уильям Коваль в настоящее время живет в сельской местности, снимает видео для своей страницы в Facebook с 16 000 подписчиков и зарабатывает на жизнь как предприниматель, консультируя людей. Согласно рекламе, опубликованной в социальных сетях, стоимость одного сеанса составляет 90 евро.

«Раньше я организовывал мероприятия и ходил в школы. Сейчас больше невозможно организовывать мероприятия, потому что Facebook заблокировал мне их проведение из-за проблем с коронавирусом, и я не могу ходить в школы без маски, - говорит Коваль. - Теперь я пишу книгу, которая выйдет весной, и вкладываю в нее всю свою энергию».

По его словам, он также делает сайт, на котором будет продавать товары.

Страница в Facebook и то, что на ней размещено, являются косвенным источником, который приводит к Ковалю клиентов и, таким образом, кормит его. Если сейчас он стал очень известен благодаря своей позиции по коронавирусу, то раньше он говорил о саморазвитии.

По словам Коваля, до коронавируса и связанных с ним вещей он дошел путем изучения политики, экономики и СМИ. «В конце концов, я больше не видел смысла в том, чтобы говорить людям следовать своей мечте, если при коммунизме вы не идете к своей мечте. Вот почему я выбрал новое направление, чтобы немного познакомить людей с тем, что происходит».

Коваль также подробно рассказывает Sakala о своих взглядах, которые во многом относятся к области теорий заговора. Например, что коронавирус призван перезапустить мировую экономику и создать новый мировой порядок. Он, вероятно, понимает, что его считают сторонником теории заговора, и публикует на своей веб-странице пост о том, что сторонник теории заговора - это человек, который подвергает сомнению утверждения известных лжецов.

Время покажет

Уильям Коваль утверждает, что справедливость его теорий подтверждается только временем, а темы, которыми он занимается, специфичны, но он не боится ошибиться. "Страх - не моя тема. Время покажет. Скорее, я очень уверен, что если люди начнут видеть, что все идет так, как я сказал, я завоюю уважение".

Коваль говорит, что призывает людей избегать раскола. «В видео я постоянно подчеркиваю, что мы должны экономить, проявлять толерантность и не ссориться. У вас свое мнение, у меня свое мнение, и нам не нужно ссориться по этому поводу». В то же время он признает, что расщепление неизбежно, поскольку нынешняя система создает ситуацию, когда носители масок ненавидят тех, кто не носит маску, потому что видят в них угрозу.

Издание Sakala спросило нескольких подписчиков фейсбук-страницы Уильяма Коваля, что они думают о нем. Среди них были как горячие сторонники, так и более пассивные последователи. В то же время было очень много тех, кто потерял интерес к странице сразу после перехода на темы коронавируса.

Тем не менее, Коваль намерен продолжить обсуждение коронавируса и заявляет, что смена темы не снизила успех страницы. «Напротив, увеличилось. За последний месяц пришло почти 3000 человек, и я вижу, что эта тема привлекает людей, а не отталкивает».