Организатор пикета антимасочников - сторонник теорий заговоров с туманным прошлым

Организатор недавнего протеста против ношения масок, мотивационный тренер Уильям Коваль утверждает, что своей борьбой он только хочет сделать мир лучше и что его страница в Facebook, которая в основном используется для саморекламы, набрала много последователей после того, как он сосредоточился на теме вируса, пишет Sakala.
34-летний Уильям Коваль, ранее известный как Вильяр Коваль - человек, о котором за последние недели писали немало. В прошлую пятницу он организовал на площади Вабадузе в Таллинне акцию протеста против ношения масок.
Коваль родился в Вильянди и провел здесь большую часть своей жизни. Он привлекал внимание прессы еще до масочной темы - несколько изданий писали о его криминальном прошлом.
Хотя большинство людей заинтересованы в том, чтобы их подозрительные действия не выходили на свет, Коваль сам добровольно рассказывает о них, связывая этот этап жизни с работой своего тренера по мотивации.
Преступная жизнь
В свои двадцать с небольшим Уильям Коваль вел, по собственным словам, асоциальный образ жизни. "Я жил сегодняшним днем. Я носил кепку, майку и поддельную золотую цепь, разбивал бутылки об стену и матерился через слово".
Его жизнь изменилась, когда после неудачной попытки ограбления ювелирного магазина его задержали и поместили в следственный изолятор. "Я подумал, что если бы я смог выбраться отсюда сейчас, я никогда не сделал бы ничего, что могло бы поставить под угрозу мою жизнь или свободу. Я начал ходить на работу и старался держаться подальше от всякой ерунды".
Помимо прочего, Коваль занимался лесным хозяйством и строительством, но волей судьбы все эти занятия остались в прошлом. Так началось его второе путешествие в темный мир. Вместе с парой друзей он начал кредитовать людей, которым банки не хотели давать ссуды. В программе Pöördepunkt («Переломный момент»), которая недавно транслировалась на «Канале 2», эта компания была названа вильяндиской кредитной шайкой.
«Поскольку в то время меня не очень хорошо знали в Вильянди и у меня была своя небольшая компания, я знал, что несмотря ни на что должен сделать все, чтобы дело продвигалось», - говорит Коваль.
Он рассказывает о своем падении, наркотиках и способах взыскания денег с должников. Например, он со своими товарищами отвезли болтливого должника в лес для устрашения, надеясь, что тот сбежит, расскажет всем о своем пугающем опыте и тем самым поможет повысить авторитет кредиторов.
Коваль использует эти красочные истории в работе своего тренера по мотивации, чтобы доказать, из сколь глубокой из ямы можно выбраться. В то же время остается неясным, какую роль на самом деле играла в Вильянди эта шайка кредиторов. По крайней мере, ее деятельность не интересовала полицию. Журналист Sakala спросил нынешнего начальника полиции Маргуса Сасся, который в начале тысячелетия работал главой наркослужбы Вильянди и был хорошо знаком с преступным миром, помнит ли он имя Коваля c того времени, и получил отрицательный ответ. Сассь также расспросил нескольких своих коллег и начальников с тех времен, и они тоже не могли вспомнить Коваля.
Коронавирус стал новой главной темой
Уильям Коваль в настоящее время живет в сельской местности, снимает видео для своей страницы в Facebook с 16 000 подписчиков и зарабатывает на жизнь как предприниматель, консультируя людей. Согласно рекламе, опубликованной в социальных сетях, стоимость одного сеанса составляет 90 евро.
«Раньше я организовывал мероприятия и ходил в школы. Сейчас больше невозможно организовывать мероприятия, потому что Facebook заблокировал мне их проведение из-за проблем с коронавирусом, и я не могу ходить в школы без маски, - говорит Коваль. - Теперь я пишу книгу, которая выйдет весной, и вкладываю в нее всю свою энергию».
По его словам, он также делает сайт, на котором будет продавать товары.
Страница в Facebook и то, что на ней размещено, являются косвенным источником, который приводит к Ковалю клиентов и, таким образом, кормит его. Если сейчас он стал очень известен благодаря своей позиции по коронавирусу, то раньше он говорил о саморазвитии.
По словам Коваля, до коронавируса и связанных с ним вещей он дошел путем изучения политики, экономики и СМИ. «В конце концов, я больше не видел смысла в том, чтобы говорить людям следовать своей мечте, если при коммунизме вы не идете к своей мечте. Вот почему я выбрал новое направление, чтобы немного познакомить людей с тем, что происходит».
Коваль также подробно рассказывает Sakala о своих взглядах, которые во многом относятся к области теорий заговора. Например, что коронавирус призван перезапустить мировую экономику и создать новый мировой порядок. Он, вероятно, понимает, что его считают сторонником теории заговора, и публикует на своей веб-странице пост о том, что сторонник теории заговора - это человек, который подвергает сомнению утверждения известных лжецов.
Время покажет
Уильям Коваль утверждает, что справедливость его теорий подтверждается только временем, а темы, которыми он занимается, специфичны, но он не боится ошибиться. "Страх - не моя тема. Время покажет. Скорее, я очень уверен, что если люди начнут видеть, что все идет так, как я сказал, я завоюю уважение".
Коваль говорит, что призывает людей избегать раскола. «В видео я постоянно подчеркиваю, что мы должны экономить, проявлять толерантность и не ссориться. У вас свое мнение, у меня свое мнение, и нам не нужно ссориться по этому поводу». В то же время он признает, что расщепление неизбежно, поскольку нынешняя система создает ситуацию, когда носители масок ненавидят тех, кто не носит маску, потому что видят в них угрозу.
Издание Sakala спросило нескольких подписчиков фейсбук-страницы Уильяма Коваля, что они думают о нем. Среди них были как горячие сторонники, так и более пассивные последователи. В то же время было очень много тех, кто потерял интерес к странице сразу после перехода на темы коронавируса.
Тем не менее, Коваль намерен продолжить обсуждение коронавируса и заявляет, что смена темы не снизила успех страницы. «Напротив, увеличилось. За последний месяц пришло почти 3000 человек, и я вижу, что эта тема привлекает людей, а не отталкивает».
Логически можно сделать вывод, что, поскольку страница является источником средств к существованию Коваля, его доход становится выше по мере увеличения числа подписчиков. Однако подтверждения этому найти не удалось, потому что его компания Dearest не представляла годовые отчеты в течение трех лет своей деятельности.