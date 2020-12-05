Субботняя страшилка ⟩ В подвале одного американского дома нашли ужасное. Оказалось - тренд 70-х

В страшной истории рассказывалось, что сестра автора переехала в другой дом и первым делом было решила его обследовать. В подвале девушка обнаружила одну маленькую деталь, от которой у нее мороз пошел по коже - со стены на нее смотрела... кукла! Кукольная голова была вмонтирована в бетонный блок так, что виднелось только лицо, пересказывает публикацию в социальных сетях The Sun.
За короткое время пост просмотрели более полумиллиона пользователей.
Но почему и откуда это вообще появилось в подвале? Возможное объяснение предлагает один из комментаторов: «Это так называемые подвальные младенцы. В конце 60-х - начале 70-х оставлять зацементированные кукольные головы в подвалах было в большой моде в Нью-Йорке и в Калифорнии».
My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN— The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020