Сб, 5.12.2020
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Трийн Терамяэ
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  • В подвале одного американского дома нашли ужасное. Оказалось - тренд 70-х
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Субботняя страшилка ⟩ В подвале одного американского дома нашли ужасное. Оказалось - тренд 70-х

Вход в подвал. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Вера Копти.

В «Твиттере» появился пост, взбередивший пользователей интернета во всем мире, передает Kodustiil.  

В страшной истории рассказывалось, что сестра автора переехала в другой дом и первым делом было решила его обследовать. В подвале девушка обнаружила одну маленькую деталь, от которой у нее мороз пошел по коже - со стены на нее смотрела... кукла! Кукольная голова была вмонтирована в бетонный блок так, что виднелось только лицо, пересказывает публикацию в социальных сетях The Sun

За короткое время пост просмотрели более полумиллиона пользователей.

Но почему и откуда это вообще появилось в подвале? Возможное объяснение предлагает один из комментаторов: «Это так называемые подвальные младенцы. В конце 60-х - начале 70-х оставлять зацементированные кукольные головы в подвалах было в большой моде в Нью-Йорке и в Калифорнии». 

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