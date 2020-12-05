Субботняя страшилка ⟩ В подвале одного американского дома нашли ужасное. Оказалось - тренд 70-х

В страшной истории рассказывалось, что сестра автора переехала в другой дом и первым делом было решила его обследовать. В подвале девушка обнаружила одну маленькую деталь, от которой у нее мороз пошел по коже - со стены на нее смотрела... кукла! Кукольная голова была вмонтирована в бетонный блок так, что виднелось только лицо, пересказывает публикацию в социальных сетях The Sun.