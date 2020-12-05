Вакцины еще никогда не создавали так быстро и эффективно: что это значит и чем это грозит?

Вакцинация, которая состоится в течение следующих двух лет - это беспрецедентное в истории человечества мероприятие, которому сопутствуют небывалые логистические вызовы. Тем не менее, мы можем быть благодарны новому вирусу, поскольку он создал окно, чтобы могли проявить себя совершенно новые технологии вакцины. «Это картинка, которая формируется сейчас в отношении вакцины, очень хорошая. Это решение всей проблемы, и очень хорошо, что их так много», - сказал профессор молекулярной иммунологии Тартуского университета Пярт Петерсон в интервью Postimees.
Небывалые изменения
Известно, что первые вакцины-кандидаты уже ждут решения регулирующих органов. В Америке решение должно быть принято 29 декабря, а в Евросоюзе не позднее 12 января. В то же время Великобритания объявила, что вакцинация начнется уже 7 декабря.
По состоянию на пятницу, на странице мониторинга вакцин от коронавируса New York Times указано 58 вакцин-кандидатов, которые прошли клинические испытания на людях, и еще 87 разработок находятся на стадии испытания животных. В финальной стадии клинических испытаний, или фазе III, сейчас 13 вакцин-кандидатов.
И Петерсон, и другие ученые, ранее говорившие с изданием Postimees о предстоящем ралли вакцин, сказали, что человечество еще никогда не проделывало то, что предстоит в ближайшие годы. Никогда прежде не было вложено столько ресурсов в решение конкретной медицинской проблемы, никогда прежде созданные вакцины не были столь эффективными, никогда прежде столько людей не вакцинировалось за один раз, никогда столько вакцин не производилось так быстро и так много разом.
По оценке профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, к концу 2021 года на рынке может быть уже десяток, а то и больше вакцин. Он указал на то, что ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи предположил, что по крайней мере 70-85 процентов населения мира должны быть вакцинированы для взятия контроля над вирусом.
«Это предполагает 10 миллиардов доз, что вовсе не абсурдное число. Его можно будет произвести до конца следующего года», - подтвердил Меритс.
Учитывая, что разработка вакцин традиционно занимала годы, это исключительно быстрое развитие, которое стало возможным благодаря внедрению новых технологий. И вакцина Pfizer/BioNTech, которая будет доступна в Великобритании в понедельник, и вакцина американской фармацевтической компании Moderna основаны на технологии мРНК (матричная РНК, в англ. Messenger RNA), которая в клинических испытаниях показала почти 95-процентную эффективность.
«Одна из немногих вещей, за которые мы должны поблагодарить Covid, - это то, что вирус сделал возможным технологический прорыв», - признался профессор Меритс. Он объяснил, что часто нет финансовых стимулов для разработки новых технологий против так называемых старых и известных патогенов.
«Никто не даст вам пять миллиардов, например, на разработку более совершенной вакцины против клещевого энцефалита, которую не нужно было бы обновлять каждые четыре года. Однако теперь появился вирус, который дал новым технологиям невероятный шанс проявить себя, и его успешно использовали. Не исключено, что в будущем старые вакцины будут переведены на новые технологии», - сказал Меритс.
Пярт Петерсон тоже признал, что в мире вакцин эффективность мРНК-вакцин определенно изменит правила игры, и в будущем их будет гораздо больше.
«Тот факт, что оба производителя (мРНК-вакцин — прим.ред.) получили аналогичные результаты, дает основание полагать, что они также основаны на схожей технологии. И, конечно же, они основаны на очень сильной науке. Исследователи, стоящие за обеими разработками, очень хорошо знают друг друга, и оба начинали работу в исследовательских лабораториях, а не в крупных компаниях. В то же время такая масштабная вакцинация, как планируемая в настоящее время, конечно, не по силам маленьким компаниям, и крупные компании вложили сюда свои ресурсы», - сказал Петерсон.
Эффективность, которой не было
Помимо мРНК, в некоторых отношениях новинкой можно считать вакцины на основе других безопасных для человека вирусов, в которые были внедрены гены, кодирующие шипы-белки коронавируса. Обычно это аденовирусы, несущие гены в клетки человека, где уже сами клетки синтезируют шипы-белки на основе содержащейся в генах информации. Вакцина такого типа использовалась на людях только раз. В эту категорию входит и вакцина AstraZeneca/Oxford, которая первой заключила соглашение о предварительных закупках с Европейской комиссией, и российская вакцина Sputnik V.
Как признал профессор Петерон, в настоящее время неизвестно, как долго продержится приобретенный иммунитет. Однако это потенциальное узкое место для вакцин на основе вирусных векторов, поскольку ревакцинации может помешать возникший к вирусному вектору иммунитет.
Также в разработке находится ряд других, так называемых, классических вакцин, основанных на давно разработанных технологиях. На их разработку уйдет больше времени, но в то же время они предлагают более бедным странам, таким как Индия, возможность получить вакцину, которая в несколько раз дешевле и проще в использовании. В таких странах, в основном с более молодым населением, вирус может распространяться бессимптомно и, как объяснил профессор Петерсон, таким образом могут появиться люди, которые станут естественными резервуарами (долговременными хозяевами патогенного организма), в которых вирус продолжит возвращаться на запад вместе со стареющим населением.
«Те (разработчики вакцин — прим.ред.), кто отстают, не потеряли надежды, они хотят выйти позже, но с более совершенной вакциной. На данный момент все методы, которые мы можем придумать теоретически, находятся в практической разработке, и атака (на вирус) будет тотальной», - сказал профессор клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс.
Особого внимания заслуживает тот факт, что новые вакцины показали исключительную эффективность, по крайней мере, согласно имеющимся в настоящее время данным. Для сравнения: вакцина против гриппа считается хорошей, если ее эффективность составляет 70 процентов, а среди пожилых людей показатель может опускаться до 30 процентов. Как объяснил Андрес Меритс, патогены, как правило, делятся на две страницы: такие, как ВИЧ, от которых никто не может быть вакцинирован, и другие, против которых работают все подходы.
«На данный момент я думаю, что этот конкретный вирус - простая добыча, и та же технология может быть не такой эффективной в борьбе с гриппом, к примеру. Хотя я был бы чрезвычайно счастлив, если бы мое мнение оказалось неверным, тогда это позволило бы нам спасти столько жизней, сколько мы потеряли из-за Covid сейчас», - сказал Меритс. Он добавил, что, к сожалению, решение можно рассматривать только в том случае, если вакцина используется, а не хранится в холодильнике.
Последнее указывает на логистические трудности, связанные с повсеместным использованием вакцины. Беспрецедентная иммунизация на глобальном уровне создаст серьезные технические вызовы, добавляет сложности и тот факт, что вакцину Pfizer/BioNTech необходимо хранить при температуре –70 градусов. По словам Тойво Майметса, профессора клеточной биологии Тартуского университета, который в качестве члена Комитета по передовой терапии Европейского агентства по лекарственным средствам также участвует в рассмотрении кандидатов на вакцины, подготовка уже началась.
Эстония также играет важную роль в глобальном построении логистики вакцинации, которая взяла на себя ведущую роль в создании безопасной и надежной цифровой инфраструктуры вакцинации. Руководитель проекта с эстонской стороны Мартен Каеватс сказал Postimees, что работа над пилотным проектом еще идет.
Что касается безопасности технологически продвинутых вакцин, все эксперты в интервью Postimees, подтвердили, что в настоящее время нет оснований полагать, что мРНК-вакцина будет иметь серьезные побочные эффекты. Согласно известным в настоящее время результатам, они относительно безопасны. Кроме того, Майметс указал, что более раннее начало вакцинации с помощью заслуживающей доверия медицинской системы в Англии даст остальному миру возможность увидеть, как новая технология сработает.
Майметс добавил, что даже если вакцине дается разрешение, оно, вероятно, является условным, что обязывает производителя вакцины крайне основательно сообщать обо всем, что стало известно в ходе использования вакцины.
В настоящее время все страны, в том числе Эстония, выразили позицию, что медицинские работники получат вакцину в первую очередь. Согласно объяснению вице-канцлера Министерства социальных дел Марис Йессе в программе «Ringvaade» на ETV, это увеличит пропускную способность больниц и уменьшит необходимость в ограничениях. В последнюю очередь вакцину получат дети, насколько известно, испытания на детях вакцин-кандидатов пока не проводилось.
«Это проблема, потому что, если вирус может беспрепятственно распространяться среди детей, он обязательно достигнет тех, кто не вакцинировался. В случае кори, например, нас защищает тот факт, что детям тоже делают прививки, и вирус может меньше распространяться. В данном случае отказ от вакцинации с большом долей вероятности закончится хаосом, как в случае с другими заболеваниями», - сказал профессор Меритс.
Тяжелое течение болезни можно спрогнозировать
Результаты исследования, проведенного во время весенней вспышки коронавируса, подтверждают предыдущие исследования, согласно которым у Covid-19 есть ряд тяжелых историй болезни и прогнозируемых маркеров. Кроме того, было подтверждено, что иммунитет, приобретенный после заражения, сохраняется не менее шести месяцев с учетом современных знаний, но, возможно, и больше.
«Тяжелобольные являются ключевой проблемой во всей пандемии - без тяжелого течения заболевания не было бы необходимости в карантине или ограничениях, которые в настоящее время существуют в обществе», - пояснил Пярт Петерсон, профессор молекулярной иммунологии Тартуского университета.
Весной рабочая группа ТУ по молекулярной иммунологии под руководством профессора Пярта Петерсона смогла изучить кровь 40-а пациентов с коронавирусом, которые нуждались в госпитализации. Изучались остатки крови, которая была взята для анализов на протяжении всего течения болезни. Поскольку коронавирус, как и многие другие заболевания, в значительной степени вызван так называемым перенапряжением собственной иммунной системы человека, цель исследования заключалась в том, чтобы посмотреть, как возникает этот чрезмерный иммунный ответ.
Анализы сыворотки крови пациентов показали, что во всех тяжелых случаях течения болезни уровни многих маркерных молекул, которые считаются признаками воспаления, увеличиваются. На их основе удалось четко различить пациентов с острой дыхательной недостаточностью, кто попал в интенсивную терапию и тех, кто попал в обычную палату с более легкими симптомами. Среди прочего, было подтверждено, что определенные маркеры, такие как ранее известный интерлейкин 6, можно использовать для прогнозирования, у какого пациента заболевание станет тяжелым.
«Как и многие другие, Covid-19 является одновременно инфекционным и иммунным заболеванием. Нам нужно выйти за рамки наших отраслевых границ, и только тогда можно будет осознать процесс», - признался профессор Петерсон.
Что касается вакцинации, то хорошей новостью является то, что у всех, чьи данные были изучены, был приобретен иммунитет после выздоровления. Его проверяли дважды, через три и шесть месяцев после выздоровления, и хотя через шесть месяцев у всех наблюдалось небольшое снижение уровня антител, по словам Пярта Петерсона, это вполне обычное и ожидаемое явление.
Какие этические вопросы возникают при вакцинации?
Отвечает заместитель председателя Эстонского совета по биоэтике и исследованиям человека и член Комитета по биоэтике Совета Европы Айме Кейс:
В ситуации распространения опасного инфекционного заболевания, когда речь идет и об ограниченных ресурсах, возникает вопрос — как справедливо обеспечить здоровье населения. Обеспечение принципа справедливости отталкивает от основной мысли, что к равным нужно относиться равно, а к неравным неравно, тогда это морально акцептируется.
Ограничение распространения болезни не ставит на передний план благополучие индивидуума, а основывается на принципе максимальной пользы для максимального числа людей.
Вакцинация должна быть предпочтительной, если у человека есть обоснованно повышенный риск возникновения инфекции Covid-19. Этот риск существует для людей на работе.
В группу приоритетных для вакцинации также должны входить лица, которым может потребоваться интенсивная терапия. Опять же, необходимо снизить риск перегруженности медицинской системы, нехватки коек, нехватки персонала и т. д.
Если эти группы риска будут вакцинированы, тогда снизится риск заболевания других членов общества, и только тогда мы сможем начать вакцинацию других групп.
Другой вопрос - это укрепление общественного доверия к процессу создания вакцин, закупки и вакцинации. Этому способствуют прозрачность, честность и двусторонний диалог на протяжении всего процесса. Публичные, основанные на доказательствах факты, привлечение разных заинтересованных групп к дискуссии, ясная коммуникация, с учетом того, что члены общества обладают разными способностями к пониманию. Важно помнить, что не все в Эстонии говорят на государственном языке и не все используют местные СМИ для получения информации.
Общество должно быть в курсе всех новых фактов, касающихся вакцинации, и на все вопросы общества должны быть даны ответы.