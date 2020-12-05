Вакцины еще никогда не создавали так быстро и эффективно: что это значит и чем это грозит?

Эстония также играет важную роль в глобальном построении логистики вакцинации, которая взяла на себя ведущую роль в создании безопасной и надежной цифровой инфраструктуры вакцинации. Руководитель проекта с эстонской стороны Мартен Каеватс сказал Postimees, что работа над пилотным проектом еще идет.

Что касается безопасности технологически продвинутых вакцин, все эксперты в интервью Postimees, подтвердили, что в настоящее время нет оснований полагать, что мРНК-вакцина будет иметь серьезные побочные эффекты. Согласно известным в настоящее время результатам, они относительно безопасны. Кроме того, Майметс указал, что более раннее начало вакцинации с помощью заслуживающей доверия медицинской системы в Англии даст остальному миру возможность увидеть, как новая технология сработает.

Майметс добавил, что даже если вакцине дается разрешение, оно, вероятно, является условным, что обязывает производителя вакцины крайне основательно сообщать обо всем, что стало известно в ходе использования вакцины.

В настоящее время все страны, в том числе Эстония, выразили позицию, что медицинские работники получат вакцину в первую очередь. Согласно объяснению вице-канцлера Министерства социальных дел Марис Йессе в программе «Ringvaade» на ETV, это увеличит пропускную способность больниц и уменьшит необходимость в ограничениях. В последнюю очередь вакцину получат дети, насколько известно, испытания на детях вакцин-кандидатов пока не проводилось.

«Это проблема, потому что, если вирус может беспрепятственно распространяться среди детей, он обязательно достигнет тех, кто не вакцинировался. В случае кори, например, нас защищает тот факт, что детям тоже делают прививки, и вирус может меньше распространяться. В данном случае отказ от вакцинации с большом долей вероятности закончится хаосом, как в случае с другими заболеваниями», - сказал профессор Меритс.

Тяжелое течение болезни можно спрогнозировать

Результаты исследования, проведенного во время весенней вспышки коронавируса, подтверждают предыдущие исследования, согласно которым у Covid-19 есть ряд тяжелых историй болезни и прогнозируемых маркеров. Кроме того, было подтверждено, что иммунитет, приобретенный после заражения, сохраняется не менее шести месяцев с учетом современных знаний, но, возможно, и больше.

«Тяжелобольные являются ключевой проблемой во всей пандемии - без тяжелого течения заболевания не было бы необходимости в карантине или ограничениях, которые в настоящее время существуют в обществе», - пояснил Пярт Петерсон, профессор молекулярной иммунологии Тартуского университета.

Весной рабочая группа ТУ по молекулярной иммунологии под руководством профессора Пярта Петерсона смогла изучить кровь 40-а пациентов с коронавирусом, которые нуждались в госпитализации. Изучались остатки крови, которая была взята для анализов на протяжении всего течения болезни. Поскольку коронавирус, как и многие другие заболевания, в значительной степени вызван так называемым перенапряжением собственной иммунной системы человека, цель исследования заключалась в том, чтобы посмотреть, как возникает этот чрезмерный иммунный ответ.

Анализы сыворотки крови пациентов показали, что во всех тяжелых случаях течения болезни уровни многих маркерных молекул, которые считаются признаками воспаления, увеличиваются. На их основе удалось четко различить пациентов с острой дыхательной недостаточностью, кто попал в интенсивную терапию и тех, кто попал в обычную палату с более легкими симптомами. Среди прочего, было подтверждено, что определенные маркеры, такие как ранее известный интерлейкин 6, можно использовать для прогнозирования, у какого пациента заболевание станет тяжелым.

«Как и многие другие, Covid-19 является одновременно инфекционным и иммунным заболеванием. Нам нужно выйти за рамки наших отраслевых границ, и только тогда можно будет осознать процесс», - признался профессор Петерсон.

Что касается вакцинации, то хорошей новостью является то, что у всех, чьи данные были изучены, был приобретен иммунитет после выздоровления. Его проверяли дважды, через три и шесть месяцев после выздоровления, и хотя через шесть месяцев у всех наблюдалось небольшое снижение уровня антител, по словам Пярта Петерсона, это вполне обычное и ожидаемое явление.

Какие этические вопросы возникают при вакцинации?

Отвечает заместитель председателя Эстонского совета по биоэтике и исследованиям человека и член Комитета по биоэтике Совета Европы Айме Кейс:

В ситуации распространения опасного инфекционного заболевания, когда речь идет и об ограниченных ресурсах, возникает вопрос — как справедливо обеспечить здоровье населения. Обеспечение принципа справедливости отталкивает от основной мысли, что к равным нужно относиться равно, а к неравным неравно, тогда это морально акцептируется.

Ограничение распространения болезни не ставит на передний план благополучие индивидуума, а основывается на принципе максимальной пользы для максимального числа людей.

Вакцинация должна быть предпочтительной, если у человека есть обоснованно повышенный риск возникновения инфекции Covid-19. Этот риск существует для людей на работе.

В группу приоритетных для вакцинации также должны входить лица, которым может потребоваться интенсивная терапия. Опять же, необходимо снизить риск перегруженности медицинской системы, нехватки коек, нехватки персонала и т. д.

Если эти группы риска будут вакцинированы, тогда снизится риск заболевания других членов общества, и только тогда мы сможем начать вакцинацию других групп.

Другой вопрос - это укрепление общественного доверия к процессу создания вакцин, закупки и вакцинации. Этому способствуют прозрачность, честность и двусторонний диалог на протяжении всего процесса. Публичные, основанные на доказательствах факты, привлечение разных заинтересованных групп к дискуссии, ясная коммуникация, с учетом того, что члены общества обладают разными способностями к пониманию. Важно помнить, что не все в Эстонии говорят на государственном языке и не все используют местные СМИ для получения информации.

Общество должно быть в курсе всех новых фактов, касающихся вакцинации, и на все вопросы общества должны быть даны ответы.