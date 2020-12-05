Адвокат устроившего смертельное ДТП Андреса винит погибшего водителя в нарушении правил движения

«Если бы Volvo оставалась в своей полосе, Рейнарт проехал бы мимо нее», - сказала присяжный адвокат Ану ​​Тоомемяги на вчерашнем слушании в здании суда Курессааре.

Тоомемяги указала, что место начала маневра и столкновения подтверждено экспертом с помощью схемы и компьютерного моделирования аварии. По ее словам, в ситуации, когда обвиняемому было предъявлено обвинение в убийстве, доказательства показывают, что причиной дорожно-транспортного происшествия стало поведение другого водителя.

Кто лжет?

«Лжет ли экспертиза по дорожному движению, которая утверждает, что Volvo срезала на повороте маневр примерно на шесть метров, или у нас есть ненадежные свидетели, которые говорят, что водитель Volvo соблюдал правила дорожного движения?»

Тоомемяги заявила, что этого человека судят по обвинению в убийстве, и защитник должен сделать все возможное, чтобы опровергнуть обвинения. «Защитник не хотел верить собственным глазам и ушам, что прокурор явится в суд с обвинением в убийстве, которое предполагает умысел и игнорирование последствий», - сказала Тоомемяги.

«Водитель Volvo также несет ответственность за жизни - он был обязан соблюдать правила дорожного движения и делать все возможное, чтобы предотвратить аварию», - указала присяжный адвокат на находившуюся за рулем Volvo 27-летнюю Кати, которая скончалась на месте вместе со своей маленькой дочерью и матерью.

Минимальное нарушение

Прокурор Райнер Амур заявил, что защитник неправильно понял тематику предотвращения аварии. По его словам, установлено, что Андрес Рейнарт нарушил ряд требований Закона о дорожном движении. Мужчина ехал по встречной полосе со скоростью 179 км/ч и был в нетрезвом состоянии.

Прокурор отметил, что он также видел схему и читал акт экспертизы, из которого выяснилось, что водитель Volvo нарушил требования дорожного движения, поскольку сплошные линии пересекать нельзя.

«Я согласен с этим. Но это нарушение минимально и не угрожало жизни и здоровью людей. С другой стороны, в 1,3 км до перекрестка проходит двойная непрерывная линия, по которой никакие транспортные средства не должны двигаться в обратном направлении. Небольшой срез со стороны Volvo не подвергал опасности жизнь и здоровье людей», - сказал Амур вчера в суде.

Кроме того, защитник выразил желание допросить фотографа, на одной из фотографий которого якобы видны следы торможения Audi.

Амур оспорил, что несколько свидетелей заявили, что следов тормозов не было, а Райнер Амур сам посетил место и удостоверился в отсутствии следов тормозов.

Свидетель аварии, также сообщил, что Audi не тормозила, а влетела в Volvo на «космической скорости». «Движение было открыто вечером того же дня, и следы торможения могли появиться даже после аварии», - отметил Амур.