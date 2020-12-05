Новый грустный рекорд: за сутки в Эстонии добавился 561 коронапозитивный, один человек умер

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 312 человек диагностирована коронавирусная инфекция. Из новых случаев в Харьюмаа 205 приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 113 новых положительных результатов теста, а в Тартумаа - 40.

13 новых инфицированных зарегистрировано в Ляэне-Вирумаа, по 11 - в Рапласком и Вильяндиском уездах, по 10 новых инфицированных - в Пярнумаа и Вырумаамаа. В Пыльвамаа добавилось девять новых инфицированных. Шесть новых инфекций в Йыгевамаа и пять - в Ярвамаа. По 4 новых случая отмечено в уездах Ляэнемаа и Сааремаа, три - в Валгаском уезде и два - на Хийумаа. В восьми случаях положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 385,64, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 7,2%.