Сб, 5.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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Новый грустный рекорд: за сутки в Эстонии добавился 561 коронапозитивный, один человек умер

Koroonaäpist on enim kasu siis, kui rakendust kasutab võimalikult palju inimesi.

ФОТО: Laila Kaasik

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6407 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 561, то есть 8,8% от общего количества тестов, сообщил Департамент здоровья. За сутки скончался один человек.

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 312 человек диагностирована коронавирусная инфекция. Из новых случаев в Харьюмаа 205 приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 113 новых положительных результатов теста, а в Тартумаа - 40. 

13 новых инфицированных зарегистрировано в Ляэне-Вирумаа, по 11 - в Рапласком и Вильяндиском уездах, по 10 новых инфицированных - в Пярнумаа и Вырумаамаа. В Пыльвамаа добавилось девять новых инфицированных. Шесть новых инфекций в Йыгевамаа и пять - в Ярвамаа. По 4 новых случая отмечено в уездах Ляэнемаа и Сааремаа, три - в Валгаском уезде и два - на Хийумаа. В восьми случаях положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 385,64, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 7,2%.

По состоянию на утро 5 декабря в больнице находится 239 пациентов с COVID-19 и 12 пациентов на контролируемом дыхании. За последние сутки скончался один человек, зараженный коронавирусом - 78-летний мужчина.

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