Еще один удачный пример: капитальный ремонт превратил хрущевку в сокровище

На рынке появилась полностью реновированная двухкомнатная квартира в хорошем районе Таллинна, пишет Kodustiil.
Двухкомнатная квартира площадью 39,1 м2 находится в столичном районе Кристийне на улице Спорди.
В квартире, которая когда-то называлась просто хрущевкой, в ходе последнего ремонта была улучшена планировка и произведена высококачественная внутренняя отделка. Сейчас это компактная, но очень современная квартира, состоящая из прихожей, санузла с душем, открытой кухни-гостиной, спальни и гардеробной.
Дом также полностью реновирован: утеплен фасад, заменена система отопления и водоснабжения, отремонтированы подъезды и подвалы, где установлены новые боксы для хранения сезонных вещей. Парковка в закрытом дворе.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.