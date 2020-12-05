Еще один удачный пример: капитальный ремонт превратил хрущевку в сокровище

В квартире, которая когда-то называлась просто хрущевкой, в ходе последнего ремонта была улучшена планировка и произведена высококачественная внутренняя отделка. Сейчас это компактная, но очень современная квартира, состоящая из прихожей, санузла с душем, открытой кухни-гостиной, спальни и гардеробной.