Сб, 5.12.2020
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Юлле Харью
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  • Еще один удачный пример: капитальный ремонт превратил хрущевку в сокровище
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Еще один удачный пример: капитальный ремонт превратил хрущевку в сокровище

Двухкомнатная квартира в Кристийне.

ФОТО: KV.EE

На рынке появилась полностью реновированная двухкомнатная квартира в хорошем районе Таллинна, пишет Kodustiil

Двухкомнатная квартира площадью 39,1 м2 находится в столичном районе Кристийне на улице Спорди. 

Двухкомнатная квартира в Кристийне.

ФОТО: KV.EE

В квартире, которая когда-то называлась просто хрущевкой, в ходе последнего ремонта была улучшена планировка и произведена высококачественная внутренняя отделка. Сейчас это компактная, но очень современная квартира, состоящая из прихожей, санузла с душем, открытой кухни-гостиной, спальни и гардеробной.

Двухкомнатная квартира в Кристийне.

ФОТО: KV.EE

Дом также полностью реновирован: утеплен фасад, заменена система отопления и водоснабжения, отремонтированы подъезды и подвалы, где установлены новые боксы для хранения сезонных вещей. Парковка в закрытом дворе.

Двухкомнатная квартира в Кристийне.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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