Результат теста на коронавирус у премьер-министра Ратаса оказался негативным

«Мой тест на COVID-19 - отрицательный, самочувствие - очень хорошее. Согласно указаниям Департамента здоровья, я буду оставаться в изоляции до тех пор, пока результат следующего анализа снова не окажется отрицательным. Это станет ясно в следующую субботу. А пока я работаю удаленно и, конечно же, следую и другим инструкциям Департамента здоровья для близких контактов с больным COVID-19 », - сказал премьер-министр Юри Ратас.