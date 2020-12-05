Покупая квартиру, узнайте все про товарищество: почему протечка крыши оказалась не страховым случаем

«Наша квартира находится на последнем этаже в одном из относительно новых домов. В свое время на покупку этой квартиры мы взяли кредит в SEB банке. Как известно, банки требуют застраховать имущество, под которое выдали кредит. SEB предложил на выбор ряд страховых обществ, из которых настоятельно рекомендовал обратиться в страховое общество PZU kindlustus», - рассказывает читатель.

Андрей рассчитывал, что страховое общество будет покрывать ремонт купленного в кредит имущества с целью поддержания его ликвидности, пока оно находится в ипотеке у банка.

Но случилось так, что протекла крыша, дождевая вода просочилась через потолок и залила пол в квартире Андрея. Надо менять пол и ремонтировать потолок. «Как и полагается, я со спокойной душой и без малейшего сомнения обратился в страховое общество, так как думал, что имущество застраховано и, что бы с ним не случилось, все мои потери будут компенсированы. Ведь в этом и есть суть страхования! Так я думал по простоте душевной, но не тут-то было», - продолжает рассказ читатель.

«Это был мой первый случай обращения в страховое общество с подобной проблемой. На протяжении нескольких лет я был уверен, что такая относительно мелкая авария, как протечка воды с потолка, должна покрываться страховкой», - говорит Андрей.

Но, по его словам, в PZU заявили, что согласно нескольким пунктам договора, данный случай страховым не является, и дали ценные советы, как лучше поступать в подобной аварийной ситуации.

Пострадавший от худой крыши читатель прислал в редакцию и ответ страховой компании. Приводим сокращенную выдержку из него в переводе на русский язык.

«Вы заключили с PZU полис страхования жилья № ХХХХХХХ с 01.03.2018 до 28.02.2021. Договор страхования основан на общих условиях страхования жилья U100 / 2017 и условиях страхования жилья SEB-K100 / 2017. Договор страхования страхует квартиру от пожара, аварии с водоснабжением, вандализма, шторма и общего риска.

К сожалению, вынуждены сообщить, что проникновение дождевой воды в строительные конструкции вследствие плохого состояния крыши на основании условий страхования не является страховым случаем.

Пункт 6.16 Условий страхования SEB-K100 / 2017 гласит, что ущерб или расходы, прямой или косвенной причиной которых является проникновение воды или снега (в т.ч. талой воды) через строительные конструкции, не возмещается.

О подобном повреждении вам следует сообщить в квартирное товарищество, которое должно как можно скорее выявить и устранить причину протечки, чтобы предотвратить увеличение ущерба и дальнейшие повреждения.

Кроме того, согласно пункту 6.17 условий страхования SEB-K100 / 2017 не возмещается ущерб или расходы, которые прямо или косвенно вызваны атмосферными осадками, попавшими в здание через незапечатанные отверстия или конструкции, за исключением случаев, когда отверстия были вызваны обстоятельствами, перечисленными в пункте 3.7.1 (например, шторм).

В данном случае мы имеем дело с проникновением дождевой воды через конструкции здания. Исходя из вышеизложенного и руководствуясь пунктами 6.16 и 6.17 условий страхования SEB-K100 / 2017, убытки, вызванные попаданием дождевой воды в квартиру, не являются страховым случаем согласно договору страхования ХХХХХХХХХХ.

В таких случаях вы имеете право потребовать от квартирного товарищества возмещения ущерба, поскольку причиной нанесенного ущерба стало плохое состояние крыши, которая является совместной собственностью всех членов товарищества. Этот ущерб может быть возмещен на основании страхования ответственности квартирного товарищества.

Поэтому стоит проверить, подлежит ли ущерб возмещению по страхованию ответственности квартирного товарищества. Вы имеете полное право требовать от товарищества возмещения ущерба».