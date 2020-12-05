В соцсетях разгорелась бурная дискуссия о необходимости дистанционного обучения

Постоянно увеличивающееся количество коронапозитивных вызвало широкую дискуссию о том, какие ограничения следует принимать, а какие нет. Одна из идей - направить школы на дистанционное обучение до рождественских каникул, за что выступает Криста Фишер, профессор математической статистики Тартуского университета. Об этом пишет Tartu Postimees.
В четверг она разместила пост в социальных сетях, чтобы вызвать дискуссию между педагогами и родителями, и по состоянию на сегодняшнее утром под статьей набралось более сотни комментариев и мнений. Среди прочих высказывалась, например, Ирья Лутсар, член научного совета.
«Как в научном совете, так и в целом, возникла дискуссия о том, будет ли разумно отправлять старшеклассников (в Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Тартумаа) на дистанционное обучение до Рождества, то есть на две недели. У этого действительно есть плюсы и минусы, и как математик я определенно не компетентна решать, какие из них важнее. Хотелось бы узнать, что думают мои друзья в Facebook, особенно те, у кого дома есть школьники начиная с 7-го класса», - написала Криста Фишер 3 декабря.
По словам Фишер, правительство взвешивает различные решения, но также важно принимать во внимание мысли людей, которые ежедневно видят систему образования изнутри. Она добавила, что с позиции школьников две недели дистанционного обучения были бы единственно правильным шагом на данный момент. «Это не длинный период, и это повысило бы вероятность того, что после рождественских каникул учащиеся смогут продолжить контактное обучение. В старших классах весной будут экзамены, к которым сложно подготовиться при дистанционном обучении», - сказала Фишер.
Среди тех, кто проявил активность под постом Фишер был Алекс Саволайнен, учитель Тартуской гимназии Петерсона. Его позиция отличается от позиции Фишер: Саволайнен не рекомендует переходить на дистанционное обучение. «В настоящее время ученик может перейти на дистанционное обучение в любое время, если он хочет или опасается, поэтому учитель должен предоставлять возможности обучения по обе стороны экрана. Постоянное включение камеры, передача информации и, наконец, разные способы выполнения работ для обеспечения качественных результатов обучения, как того требует министерство, занимают довольно много времени», - объяснил Саволайнен.
Он также отметил, что ученикам сложно концентрироваться на дистанционном обучении. «Многие нуждаются в объяснении и индивидуальном подходе, который очень сложно дать онлайн. К сожалению, эта независимость не так очевидна, как хотелось бы », - добавил Саволайнен.
Рост числа инфицированных в Тартуском уезде беспокоит профессора Фишер, потому что он вспоминает ситуацию в Ида-Вирумаа несколько недель назад. «Тартумаа и Ида-Вирумаа очень разные, но численность населения относительно похожа. Несколько недель назад число инфицированных там было высоким среди молодежи, а сейчас оно увеличилось среди пожилых людей», - сказала она.
Дочь Фишера учится в 8-м классе, и профессор видит путаницу среди школьников. «В классах большая часть учеников изолирована, некоторые учителя по-прежнему изолированы, но при этом некоторые занятия проходят в обычном режиме. Слишком много путаницы, и ученикам было бы легче спокойно перейти на дистанционное обучение», - сказала Фишер.
В комментариях также высказалась член научного совета Ирья Лутсар, подтвердившая, что на данный момент ситуация - сложная и неопределенная. «Я согласна с тем, что существует большая путаница, и временами кажется, что если вся школа находится в тесном контакте с одним или двумя учителями и отправляется в домашнюю изоляцию, это создает путаницу и недопонимание», - сказала Лутсар.
По ее словам, дистанционного обучения недостаточно. «Если мы верим, что дети являются важными переносчиками болезни, а у меня нет таких данных, то все передвижения детей, включая образование по интересам, должны быть остановлены, а дети должны оставаться дома и вообще изолироваться. Однако я не уверена, что это необходимо», - написала Лутсар.
В комментариях под своим постом Фишер также привела статистику, которая говорит в пользу более широкого распространения вируса.
«Возрастная группа от 10 до 19 лет составляет 10 процентов населения Эстонии. Среди заразившихся за последнюю неделю эта возрастная группа составляет 21 процент в Тартуском уезде и 13 процентов в Харьюмаа. С начала ноября возраст 15-19 лет отчетливо виден в картине, но во второй половине месяца начала увеличиваться возрастная группа, в которую в первую очередь входят родители этих молодых людей», - написала Фишер.
По ее мнению,с точки зрения ограничения передвижения и контактов дистанционное обучение в школах проще, чем прекращение деятельности по интересам.
По итогам публикации в социальных сетях профессор Криста Фишер получила подтверждение того, что в настоящее время в обществе отсутствует дискуссия между представителями различных стороны. «Это не так просто, что научный совет рекомендует, а правительство принимает решение. Есть в то же время целый ряд сторон и людей, которых это касается и которые чувствуют, что их мнения не спрашивали», - объяснила Фишер.