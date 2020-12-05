В соцсетях разгорелась бурная дискуссия о необходимости дистанционного обучения

В четверг она разместила пост в социальных сетях, чтобы вызвать дискуссию между педагогами и родителями, и по состоянию на сегодняшнее утром под статьей набралось более сотни комментариев и мнений. Среди прочих высказывалась, например, Ирья Лутсар, член научного совета.

«Как в научном совете, так и в целом, возникла дискуссия о том, будет ли разумно отправлять старшеклассников (в Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Тартумаа) на дистанционное обучение до Рождества, то есть на две недели. У этого действительно есть плюсы и минусы, и как математик я определенно не компетентна решать, какие из них важнее. Хотелось бы узнать, что думают мои друзья в Facebook, особенно те, у кого дома есть школьники начиная с 7-го класса», - написала Криста Фишер 3 декабря.

По словам Фишер, правительство взвешивает различные решения, но также важно принимать во внимание мысли людей, которые ежедневно видят систему образования изнутри. Она добавила, что с позиции школьников две недели дистанционного обучения были бы единственно правильным шагом на данный момент. «Это не длинный период, и это повысило бы вероятность того, что после рождественских каникул учащиеся смогут продолжить контактное обучение. В старших классах весной будут экзамены, к которым сложно подготовиться при дистанционном обучении», - сказала Фишер.

Среди тех, кто проявил активность под постом Фишер был Алекс Саволайнен, учитель Тартуской гимназии Петерсона. Его позиция отличается от позиции Фишер: Саволайнен не рекомендует переходить на дистанционное обучение. «В настоящее время ученик может перейти на дистанционное обучение в любое время, если он хочет или опасается, поэтому учитель должен предоставлять возможности обучения по обе стороны экрана. Постоянное включение камеры, передача информации и, наконец, разные способы выполнения работ для обеспечения качественных результатов обучения, как того требует министерство, занимают довольно много времени», - объяснил Саволайнен.

Он также отметил, что ученикам сложно концентрироваться на дистанционном обучении. «Многие нуждаются в объяснении и индивидуальном подходе, который очень сложно дать онлайн. К сожалению, эта независимость не так очевидна, как хотелось бы », - добавил Саволайнен.

Рост числа инфицированных в Тартуском уезде беспокоит профессора Фишер, потому что он вспоминает ситуацию в Ида-Вирумаа несколько недель назад. «Тартумаа и Ида-Вирумаа очень разные, но численность населения относительно похожа. Несколько недель назад число инфицированных там было высоким среди молодежи, а сейчас оно увеличилось среди пожилых людей», - сказала она.

Дочь Фишера учится в 8-м классе, и профессор видит путаницу среди школьников. «В классах большая часть учеников изолирована, некоторые учителя по-прежнему изолированы, но при этом некоторые занятия проходят в обычном режиме. Слишком много путаницы, и ученикам было бы легче спокойно перейти на дистанционное обучение», - сказала Фишер.