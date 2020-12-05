Вирусолог из Уханя предупредила о новых видах коронавируса

По ее словам, обитающие на юге и юго-западе Китая летучие мыши являются переносчиками других видов коронавируса, которые могут передаваться людям. Она предположила, что эти виды инфекции распространяются за пределами Китая.

Чжэнли также заявила, что прежде чем попасть к человеку от летучей мыши, COVID-19 мог оказаться у промежуточного животного. Ученый считает, что таким переносчиками могли стать панголины. При этом неизвестно, как долго вирус циркулировал среди животных или людей до того, как был обнаружен в 2019 году.