Сб, 5.12.2020
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Яак Ааб
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  • Рейнсалу: Эстония осуждает попытки Москвы исказить свою роль в украинском конфликте
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Рейнсалу: Эстония осуждает попытки Москвы исказить свою роль в украинском конфликте

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Välisministeerium

Эстония вместе с Соединенным Королевством и США осуждает попытки России представить себя на Совете безопасности ООН в качестве посредника в украинском конфликте, передал МИД.

На этой неделе Россия провела в СБ ООН неформальное обсуждение в формате Arria, якобы на тему Минских соглашений, куда пригласила в качестве ораторов представителей сепаратистских так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Кроме России на встрече выступили только два члена СБ ООН; ряд стран, в том числе Эстония и другие состоящие в СБ ООН страны ЕС, отказались участвовать во встрече из-за ее идеологической направленности.

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, низкое участие в этом мероприятии показывает, что страны не обмануты попытками агрессора представить себя в качестве внешнего посредника во внутреннем конфликте.

«Мы поддерживаем мирное решение конфликта на востоке Украины, которое полностью уважало бы суверенитет и территориальную целостность Украины. Попытки России исказить истину этому не способствуют», - сказал Рейнсалу.

Эстония, Соединенное Королевство и США выступили с совместным заявлением на тему этой встречи:

«Россия организовала в ООН встречу, где, по утверждению России, обсуждалось выполнение Минских соглашений. Эта встреча была очевидной попыткой представить ложную и вводящую в заблуждение интерпретацию конфликта в Восточной Украине. Мы решительно отвергаем утверждение России, согласно которому она выступает в качестве посредника во внутреннем конфликте. Россия — активный участник, который на находящихся вне контроля правительства Украины территориях проводит выучку вооруженных подразделений, предоставляет им оружие и руководит ими, передавая силам третьих сторон военных и снаряжение. Россия начала и продолжает разжигать конфликт, который привел к смерти около 13 000 человек, чудовищным нарушениям прав человека и ухудшающемуся положению с правами человека гражданского населения.

Мы вновь выражаем поддержку Минским соглашениям и твердо привержены мирному урегулированию конфликта, полностью уважающему суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы приветствуем предпринятые украинским правительством шаги, целью которых заключается в том, чтобы приблизиться к урегулированию конфликта, и призываем Россию ответить тем же.

В ООН мы продолжим участвовать во всех инициативах, которые поддерживают конструктивные цели. Это мероприятие, единственной целью которого было исказить действительность конфликта на востоке Украины, служило исключительно целям России».

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